LA MODA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE TOMA EL PASEO DEL PRADO

El II Desfile Urbano de Moda Sostenible se estrena este domingo en Madrid con la participación exclusiva de tres modelos con discapacidad que lucirán prendas ecológicas adaptadas por Being Inclusive, un proyecto que busca hacer la ropa accesible para personas con movilidad reducida.

El Paseo del Prado y sus alrededores se vestirán mañana a la moda para acoger lo que, en definitiva, será una gran fiesta de la producción textil sostenible. Arrancará a las 10.00 horas entre la Plaza de Cibeles y Plaza de Neptuno organizado por Sustainable Brands Madrid, que agrupa a comercios de ropa sostenible de la ciudad.

En este marco, Being Inclusive estará a cargo de un desfile muy particular donde desfilarán modelos con y sin discapacidad, que lucirán prendas sostenibles y adaptadas para que las personas con movilidad reducida puedan ponérselas y quitárselas fácilmente. Será a partir de las 17.30 horas frente a la fuente de Apolo.

‘Sustainable Sunday’ -como se ha apodado a este evento festivo y, a su vez, reivindicativo- es “un evento de acceso libre y gratuito para disfrutar de la moda sostenible, de la música, el cine, de talleres que acercan el concepto de la sostenibilidad a los ciudadanos, a las personas y a la familia”, explicaron los organizadores.

La preparación de este desfile se hace bajo los criterios de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente, por lo que todas las marcas que participan cumplen estrictos requisitos para estar presentes, como que los trabajadores que confeccionan la ropa tengan unas condiciones dignas de trabajo o que su producción sea ecológica y responsable.

La última edición celebrada en Barcelona recibió a más de 4.000 visitantes, mientras que para este año la organización estima un recibimiento masivo por parte de los madrileños con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

