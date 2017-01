LA INCIDENCIA DE LA MIOPÍA AUMENTA MÁS DE UN 20% ENTRE MENORES DE 18 AÑOS POR LOS MÓVILES Y LOS ORDENADORES

Google Plus

En tan sólo cinco años, la incidencia de la miopía ha aumentado significativamente entre los menores de 18 años en España, pasando del 22 al 44%, por el uso de móviles, 'tablets' y ordenadores, así como la vista cansada, que adelanta su aparición en diez años y afecta ya a muchas personas a partir de los 38 años de edad.

El doctor Emilio Juárez Escalona, director médico del Instituto Oftalmológico Tres Torres de Madrid, explicó a Servimedia que “por la ley de la evolución, el ojo humano está preparado para ver de lejos. De repente, con la llegada de estas nuevas tecnologías le obligamos a ver de cerca durante más de ocho horas al día delante de una pantalla de ordenador o de móvil”.

“Para poder ver de cerca, el enfoque del cristalino se vuelve miope. De hecho, cuando trabajamos mucho tiempo delante de una pantalla, si intentamos apartar la mirada hacia otro lado no veremos bien de lejos hasta que nuestro ojo enfoque de nuevo. Si el tiempo es excesivo, el cristalino no se relaja al cien por cien y esto provoca miopía”.

Según el doctor Juárez, la miopía que sufren estos menores de 18 años oscila entre la media y las tres dioptrías, lo que se considera como miopía acomodativa. Pero, además, estas tecnologías han adelantado en diez años la vista cansada. “Hace cinco años, lo normal era diagnosticar la presbicia en mayores de 50 años, mientras que ahora ya estamos viendo este problema en pacientes de 38 años”.

A esto se añade otro grave problema. “La presbicia les ha llegado de golpe y el sistema óptico de nuestro cerebro no es capaz de adaptarse a este cambio, por lo que ni siquiera con gafas llegan a ver correctamente. Lo normal es que la vista cansada venga de forma progresiva y lentamente para poder adaptarnos sin problemas”.

En cuanto a la prevención, este experto subrayó que “la mejor forma de reducir la miopía estaría en trabajar menos horas delante de estas tecnologías, algo que realmente es imposible. Por ello, los oftalmólogos proponemos el 20-20-20, es decir, cada 20 minutos de trabajo, descansar 20 segundos mirando a 20 metros de longitud”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso