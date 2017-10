INCENDIOS. GALICIA DESPIDIÓ A CASI 1.000 TRABAJADORES ANTES DE LA OLEADA DE FUEGOS, SEGÚN UGT

- El sindicato pide un único cuerpo de bomberos que trabaje todo el año. La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT denunció este martes que la Xunta de Galicia despidió poco antes de la actual oleada de incendios a 936 trabajadores dedicados a labores de extinción de fuegos en los montes.

El coordinador de Silvicultura y Bomberos Forestales de UGT, Ángel Rubio, afirmó hoy en una rueda de prensa en Madrid que Galicia no es la única comunidad autónoma que ha reducido los efectivos de lucha contra el fuego, puesto que Castilla y León cerró su campaña de alto riesgo por incendios forestales a primeros de octubre despidiendo a más del 70% de la plantilla y ahora cuenta sólo con personal contratado a fijo discontinuo para atender las emergencias.

Rubio aseguró que León y Zamora están actualmente operativas al 55%, y el resto de las provincias castellanoleonesas se encuentran el 30% con comparación con la época estival, y añadió que Castilla y León cuenta con ocho empresas subcontratadas cuyos trabajadores operan tres, seis o nueve meses, en tanto que Asturias dispone de personal administrativo y de refuerzo.

Subrayó que las regiones del noroeste deberían asemejarse a otras como Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid o Extremadura, que tienen “personal que trabaja los 12 meses del año”, bien en labores de extinción o en masas forestales, cortafuegos, etc. “Los incendios no se propagan tanto en las zonas en las que hay planes de defensa y ordenación”, añadió.

Por su parte, el coordinador de Bomberos de UGT, Joaquín Sáez, criticó al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por calificar de “terrorismo incendiario” la oleada de fuegos declarados en los últimos días porque con esas declaraciones “tapa sus propias vergüenzas” y reclamó que se estudie el origen y la dinámica de los incendios para evitar que vuelvan a ocurrir.

Sáez reclamó inversiones contra los incendios desde el punto de vista de “la seguridad nacional, no autonómica”, y abogó por la creación de un “cuerpo único autonómico de bomberos” en toda España que evite la actual “tribu de Pancho Villa” formada por 20.000 bomberos, 35.000 bomberos forestales y 7.000 agentes forestales.

Además, instó a elaborar mapas de riesgo, redactar planes de intervención, difundir campañas de divulgación y concienciación social, y planes de autoprotección, y a preparar los montes para impedir la propagación del fuego limpiándolos para que disminuya el combustible, habilitando caminos, construyendo cortafuegos, instalando puntos de abastecimiento de agua e implementando una interfaz segura entre el monte y los núcleos habitados.

Por último, la secretaria de Administración Autonómica y Local de la FeSP de UGT, Joana Mor, indicó que “el Gobierno se tiene que poner manos a la obra y no puede ser que quite las castañas del fuego diciendo que hay terroristas ambientales, lo ha habido toda la vida”. “Llevamos años diciendo que no hay recursos”, añadió.

