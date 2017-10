INCENDIOS. LOS FUEGOS FUERA DEL VERANO SERÁN COMUNES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN WWF

Google Plus

- La ONG reclama prevención y políticas a largo plazo. La organización ecologista WWF lamentó este lunes “la terrible oleada de incendios provocados” en Galicia, Asturias, León y Portugal, y señaló que los fuegos serán más habituales al margen del verano debido al cambio climático.

“Los incendios que traía el cambio climático ya están aquí: fuera de la temporada tradicional de alto riesgo, con condiciones de sequía y calor extremas en el mes de octubre”, indicó WWF.

Esta ONG presentó a principios del pasado verano un informe en el que asegura que “los incendios del futuro ya están aquí”, puesto que las condiciones del cambio climático, la falta de planificación y gestión y el abandono rural, y la “cada vez más borrosa frontera” entre lo urbano y lo forestal condenan a España a sufrir “superincendios” cada vez más difíciles de abordar por los medios de extinción.

Además, apuntó que a estos factores hay que añadir “la altísima tasa de intencionalidad”, pues los montes no arden espontáneamente. “En el noroeste hasta el 70% de los incendios son intencionados frente al 55% nacional”, agregó.

WWF indicó que la ola de incendios de estos días es “inaudita en un mes de octubre, fruto de las condiciones del cambio climático: una sequía extrema y prolongada, y altísimas temperaturas y vientos asociados al huracán ‘Ophelia’, el primero jamás registrado tan al este en el Atlántico”.

Según las predicciones científicas, la superficie quemada antes de 2075 podría triplicarse en la Península Ibérica por los efectos del cambio climático. “Una situación que ya estamos sufriendo por todo el planeta, con cifras de récord de superficie quemada en todo el Mediterráneo, Portugal, Estados Unidos, Canadá...”, añadió WWF.

Por ello, WWF recalcó que la campaña de alto riesgo de incendios forestales y los operativos de lucha contra el fuego deben ampliarse, especialmente en el noroeste, donde “las quemas intencionadas son una constante en invierno”. No obstante, en la cornisa cantábrica, León y Galicia se producen más de la mitad de todos los fuegos de España.

La ONG consideró “urgente” que se dediquen más medios para que quienes prenden fuego al monte puedan ser identificados y condenados. “Pero los incendios en Galicia o Asturias no sólo pueden atribuirse a la acción de criminales: el uso del fuego está muy arraigado en el territorio, asociado tanto a usos tradicionales –agrícolas o ganaderos- como a conflictos sociales”, apostilló.

“Los incendios en octubre en la España verde son la prueba más evidente y dramática de los efectos del cambio climático”, denunció la portavoz de la campaña de incendios forestales de WWF España, Lourdes Hernández, quien concluyó: “O abordamos las causas de fondo de los incendios, apostando por la prevención y por crear paisajes menos vulnerables al fuego, o empezaremos a sufrir estas oleadas de fuegos durante todo el año”.

