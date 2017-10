INCENDIOS. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DESCARTA LA HIPÓTESIS DE LAS MAFIAS Y EXIGE MEDIDAS PREVENTIVAS EFICACES

- En Galicia, el 70% de los incendios son intencionados, frente al 30% en el resto del Estado. El coordinador de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, declaró este martes que "no existe ninguna prueba o indicio sobre tramas organizadas detrás de la oleada de incendios en Galicia", por lo que dijo que no "cabe hablar de mafias y sí de un problema muy complejo desde hace años".

Oberhuber manifestó en una rueda de prensa que ofreció en Madrid que en Galicia, más del 70% de los incendios son intencionados, cuando esta tasa está por debajo del 30% en el resto de la Península y en canarias.

Señaló que la gran mayoría del 70% de siniestros intencionados en Galicia se deben a quemas de rastrojos, a fuegos provocados por ganaderos para "limpiar el monte", al empleo del fuego para cazar, a actos vandálicos, a acciones de pirómanos, a venganzas entre vecinos e incluso a "gente que quiere ver a los bomberos".

"Así que nada de mafias y sí una política forestal nefasta y un problema de muchos años" ante el que la Administración, opinó, "no ha hecho nada". En su opinión, en la oleada de fuegos que se ha registrado en Galicia se han conjugado "varias acciones incendiarias, la acción de imitadores y unas circunstancias climáticas muy adversas, con muy poca humedad y un viento muy fuerte".

"Todo esto hizo que el sistema de extinción colapsara, pues con tantos fuegos en un espacio tan grande, es imposible que los bomberos puedan actuar". Ahora bien, prosiguió, cuando esto sucede y no se hace nada para preveni "la Administración tiene una responsabilidad", que pasa por mantener sus bosques limpios y por replantar con especies autóctonas las grandes superficies que ahora ocupan pinos y eucaliptos.

QUÉ HACER

Otro problema que citó tiene que ver con que el período de riesgo de incendios "se ha extendido casi un mes más y muchos brigadistas y trabajadores de extinción habían sido despedidos a mediados de septiembre".

"Está claro que el cambio climático no provoca los incendios, pero sí empeora sus consecuencias", por lo que consideró necesario prolongar la temporada de máximo riesgo.

Asimismo, criticó la falta de campañas de sensibilización dirigidas a ganaderos y vecinos, pues si se sabe que algunas prácticas causan incendios "no se entiende por qué no se hace nada".

Oberhuber descartó el posible efecto de la reforma de la Ley de Montes en la presente crisis, pues "aunque la reforma de 2015 permite una excepcionalidad para recalificar las zonas quemadas, cada comunidad autónoma debe aprobar la normativa que regule dicha posibilidad y hasta la fecha, ninguna lo ha hecho". Además, señaló que estadísticamente "los incendios provocados para abaratar la madera son muy pocos, por lo que tampoco se pueden achacar a esta motivación".

