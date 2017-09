INCENDIOS. LA UME DESPLIEGA 213 EFECTIVOS PARA SOFOCAR EL FUEGO EN GRAN CANARIA

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a 213 efectivos y 49 vehículos para ayudar en las labores de extinción del incendio forestal que asola la isla de Gran Canaria.

Según informaron fuentes militares, estos efectivos pertenecen a la Unidad de Intervención en Emergencias Naturales (UIEN) con base en Los Rodeos (Tenerife) y Gando (Las Palmas) y al Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II), con sede en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

A su vez, según dio a conocer el Gobierno de Canarias, esta noche han continuado los trabajos de los equipos terrestres en las zonas afectadas por el fuego con el objetivo de evitar el avance hacia otros puntos. La evolución de las llamas ha sido favorable gracias a la actuación de los más de 300 efectivos que luchan en su extinción y a la mejora de las condiciones meteorológicas.

A pesar de esta mejora, el incendio no está controlado ni estabilizado. Alrededor de la 01.30 horas se evacuó a los vecinos en otras dos zonas del municipio de San Mateo, La Lechucilla y Lomo de Los Ingleses, lo que eleva la cifra de evacuados a alrededor de 800 personas.

No obstante, la dirección de extinción del incendio ya ha autorizado el regreso de los vecinos evacuados de Camaretas, Cazadores, Lomo Matazno, Lomo Los Ingleses, La Lechucilla y Las Lagunetas. El retorno a sus domicilios será coordinado por cada ayuntamiento.

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Un total de once medios aéreos tenían previsto retomar a primera hora de la mañana las tareas de extinción del fuego. Entre ellos, se encuentran cuatro helicópteros del Gobierno canario, dos helicópteros del Cabildo de Gran Canaria, cuatro aeronaves del Estado y un helicóptero de la Guardia Civil.

Hasta el momento, no se han producido asistencias sanitarias por parte del Servicio de Urgencias Canario, que dirige el dispositivo desplegado en San Matero, Tunte y Agüimes.

A su vez, se trabaja en el restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas afectadas por el incendio, mientras que el Cabildo de Gran Canaria realizará una nueva valoración de la apertura o cierre de carreteras afectadas.

Por último, la Consejería de Educación ha comunicado que el Centro de Enseñanzas Obligatorias de Tejeda permanecerá cerrado hoy, lo que implica la suspensión de las clases.

