INCENDIOS. LAS LLAMAS CALCINAN AL MENOS 13 ESPACIOS PROTEGIDOS DEL NOROESTE

- El fuego llega a lugares clave del oso pardo y el urogallo, según SEO/BirdLife. Al menos 13 espacios protegidos por su alto valor natural se están viendo afectados actualmente por la ola de incendios del noroeste peninsular, según un análisis realizado por técnicos de SEO/BirdLife difundido este lunes.

Esta organización ambiental indicó que las llamas ya han alcanzado a lugares clave para la supervivencia de especies como el oso pardo o el urogallo cantábrico, catalogado como ‘en peligro crítico de extinción'.

A partir de la información facilitada por el sensor Modis (Moderate Resolution Imaging Spectroraiometer, en inglés, o Espectroradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada, en español) del satélite Terra de la NASA, SEO/BirdLife ha concluido que las llamas han alcanzado al menos once espacios protegidos por Natura 2000, la red de espacios naturales protegidos de la UE e incluidos en la Red Natura 2000.

Seis de esos espacios están en Asturias (Zona Especial de Conservación Fuente del Narcea, Degaña e Ibias; Zona de Especial Protección para las Aves Fuente del Narcea y del Ibias; Zona Especial de Conservación Somiedo; Zona de Especial Protección para las Aves Somiedo; Zona Especial de Conservación Montovo-La Mesa, y Zona de Especial Protección para las Aves Ubiña-La Mesa) y cuatro Galicia (Zona Especial de Conservación Pena Veidosa, Zona Especial de Conservación Macizo Central, Zona Especial de Conservación Ancares-Courel y Zona de Especial Protección para las Aves Baixa Limia - Serra do Xurés).

Además, las llamas también afectan a dos espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Castilla y León (Zona Especial de Conservación Alto Sil y Zona de Especial Protección para las Aves Alto Sil) y uno en Cantabria (Zona de Especial Protección para las Aves Sierra de Hijar).

INCENDIOS PROVOCADOS

SEO/BirdLife expresó su consternación y solidaridad con todos los afectados por las llamas y, especialmente, con los familiares y amigos de las personas fallecidas como consecuencia del fuego.

“Es el momento de apoyar a quienes están trabajando en la extinción de los incendios. También es el momento de exigir a las autoridades que impidan que estos episodios, la mayoría de ellos presuntamente intencionados, queden impunes. Desde hace tiempo se viene advirtiendo sobre la intencionalidad de los incendios en el norte de España. De hecho, la última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente constataba su aumento frente a los incendios provocados por pirómanos”, apuntó Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

Ruiz apuntó que, “en el contexto actual de calentamiento global, el riesgo de incendio en la península ibérica se multiplica”. “Es absolutamente necesario que la gestión forestal se adapte a esta realidad y que aborde las causas que motivan a quienes inician los fuegos. Además, es preciso dedicar más recursos, tanto económicos como humanos, a la prevención y mejorar la colaboración entre administraciones”, añadió.

El delegado de SEO/BirdLife en Asturias, Nicolás López, destacó que entre las zonas afectadas cabe destacar las del entorno de Fuente del Narcea, Degaña e Ibias, donde se localiza la reserva natural integral de Muniellos, uno de los robledales mejor conservados de Europa y una zona de especial importancia para la conservación del urogallo cantábrico.

Por último, SEO/BirdLife subrayó que la situación podría agravarse si, como se prevé, entra una borrasca en la zona en los próximos días porque las lluvias fuertes sobre la superficie quemada podrían no sólo terminar de erosionar el suelo, sino también arrastrar las cenizas contaminantes a ríos, humedales y el mar, con la consiguiente afección a la fauna acuática.

