EL INCENDIO DE ZAMORA FUE PROVOCADO Y YA HA AFECTADO A MÁS DE 3.000 HECTÁREAS

El incendio forestal de Pino del Oro (Zamora), que ha afectado a más de 3.000 hectáreas, sigue “activo, aunque sin llama en ningún punto”, pero “sigue siendo peligroso” en los cañones de los Arribes del Duero y Ricobayo, donde las fuertes pendientes impiden el acceso de las máquinas, según confirmó el delegado territorial de la Junta en Zamora, Alberto Castro.

Además, el delegado confirmó que “fue provocado” e hizo hincapié en el hecho de que “llevamos dos semanas de incendios periódicos” en el entorno de Fonfría y Videmala.

“Vemos que han intentado quemar de forma repetitiva hasta que lo han conseguido. Por eso, no hay la menor duda de que es un incendio provocado, con intención de hacer daño porque estaba muy bien pensado para conseguir lo que ha conseguido. Eran dos focos en una zona complicada. Se unificó en uno solo y lograron lo que llevaban buscando hace varias semanas”, aseguró.

“Investigamos todos los incendios. Ahora estamos apagando y después empezarán los técnicos para localizar el punto cero y ver qué elementos utilizaron y cómo se produjo el incendio", agregó el delegado.

También explicó que los buldócer han podido trabajar en los cerca de 30 kilómetros de perímetro del incendio y que la UME se retiró a las once de la noche . Ahora están trabajando un técnico, dos agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, una cuadrilla helitransportada, dos autobombas, tres buldózeres y un helicóptero de Villaralbo.

Asimismo, Castro destacó que el intenso trabajo desarrollado y las condiciones meteorológicas han permitido mejorar la situación de un fuego que alcanzó el nivel 2 de Infocal durante 30 horas. “La temperatura bajó a casi seis grados y el viento ha sido mínimo. No ha habido conatos esta noche y hoy hemos podido hacer labores preventivas. Se está volviendo a perimetrar y refrescar las zonas calientes para que no haya reproducciones”, señaló.

“El incendio es de gran superficie y, a falta de la perimetración, habrá afectado a mas de 3.000 hectáreas de monte bajo y pasto, aunque hay bastantes zonas arboladas, sobre todo, una afectación importante al Parque Natural”, precisó.

En este contexto, Alberto Castro valoró el trabajo realizado estos días “en un incendio de alto riesgo y peligro”, que ha exigido “un gran esfuerzo personal” de un operativo con más de 300 personas y agradeció a “todos”, con “especial mención” a los agentes medioambientales y técnicos de la Junta, “algunos de los cuales estaban de vacaciones”, y dedicó un reconocimiento a los habitantes de Pino del Oro y de Bermillo de Alba. “Todo Pino del Oro salió a colaborar con tractores y maquinaria con los agentes de extinción de la Junta y de la UME. Cuando se quemó la autobomba, los habitantes de Pino intentaron ayudar a salvarla”, concluyó.

