EL IMSERSO SE COMPROMETE A ELABORAR UNA LEY PARA EVITAR LOS MALOS TRATOS A PERSONAS MAYORES

La directora general del Imserso, Carmen Balfagón, anunció hoy que esta entidad trabajará con la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) y el resto de entidades del sector para desarrollar una ley que prevenga los malos tratos en las personas mayores.

Balfagón hizo estas declaraciones durante la clausura de las Jornadas ‘Todos contra el abuso y maltrato: dignidad y excelencia en el trato a las personas mayores y a los mayores con discapacidad’, acto en el que estuvo acompañada por la presidenta de Ceoma, Carmen García Revilla, y el técnico jefe del Área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo, Bartolomé José Martínez.

Esta futura ley de protección de los mayores tomará como base la Estrategia Nacional de Personas Mayores, anunciada recientemente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y adaptará contenidos para evitar situaciones de abusos y malos tratos en todos los ámbitos (familiar, atención sociosanitaria...).

La elaboración de esta ley de protección de los mayores es una petición que Ceoma ya había formulado a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, tal y como desveló su presidenta, Carmen García Revilla.

Por su parte, Bartolomé José Martínez afirmó que es necesario “reflexionar sobre el maltrato”, ante el cual “la sociedad ha de alzarse, necesariamente por este orden: la sociedad y las propias víctimas”, al tiempo que puntualizó que todas las personas “están plenas de derechos y de dignidad”

El director técnico del programa ‘Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer’, Antonio Burgueño, reflexionó en una mesa redonda sobre los malos tratos por parte de organizaciones e instituciones, una forma de maltrato que catalogó de “casi invisible y que forma parte de la normalidad del funcionamiento de los centros”. Se trata, en su mayoría, de fallos organizativos del régimen institucional establecido que resultan “abusivos” para las personas que viven en los centros residenciales.

Entre los errores de organización, Burgueño apuntó a la neutralización moral, el desequilibrio de poderes internos o la no rendición de cuentas, aunque repasó otros fallos de actuación como la desmotivación y la falta de habilidades de los profesionales o las prisas y la falta de tiempo, entre otras cuestiones.

“Hay normas arrolladoras que pasan por encima de la condición humana. Desde este punto de vista puede suceder que el maltrato no sea tan extraordinario en las instituciones, sino lo cotidiano. El problema es que son formas de maltrato de las que nadie tiene conciencia”, dijo.

La médico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid Carmen Sánchez habló por su parte de la prevención, la detección y el abordaje de los malos tratos en el ámbito hospitalario. En este sentido, detalló una serie de indicadores que pueden alertar de una situación de abuso, ya sean de tipo económico, sexual, de negligencia, psicológico, de discriminación o de encarnizamiento, entre otros.

Las Jornadas ‘Todos contra el abuso y maltrato: dignidad y excelencia en el trato a las personas mayores y a los mayores con discapacidad' han sido organizadas por Ceoma en la sede madrileña del Imserso con la colaboración de Campofrío Health Care y Fundación ONCE.

