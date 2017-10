LA ONCE Y CAF IMPULSARÁN EDUCACIÓN Y EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN AMÉRICA LATINA

El presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, Luis Carranza, y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, han firmado en Madrid un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de generar sinergias y contribuir conjuntamente a la generación de oportunidades para las personas con discapacidad especialmente vulnerables en América Latina, fundamentalmente a través del ámbito del empleo y la educación.

Con el fin de visibilizar, complementar y solucionar problemas y necesidades sociales que mejoren sus condiciones de vida, ambas entidades mantendrán una estrecha coordinación y cooperación para promover acciones que, bajo un enfoque de derechos y capacidades, generen oportunidades de inclusión socioeconómica a través de modelos y soluciones innovadoras para personas con discapacidad, en especial en ámbitos como la educación, el empleo, el desarrollo de capacidades, el empoderamiento, la accesibilidad universal y el diseño para todos.

Asimismo, se desarrollarán herramientas y tecnologías a través de proyectos conjuntos que generen mejoras significativas en la calidad de vida de estas personas, particularmente en materia de inclusión laboral, y CAF ofrecerá apoyo al trabajo que la ONCE desarrolla en la región a través de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

Ambas entidades contribuirán conjuntamente a cambiar el paradigma y percepción de la discapacidad en los ámbitos públicos y privados, así como en la sociedad civil, especialmente en el impulso al mejor tratamiento mediático y público de la imagen de estas personas.

El acuerdo se encuadra dentro de las actividades que estas instituciones promueven para el cumplimiento de sus objetivos en el marco de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, promulgada bajo el lema 'No dejar a nadie atrás', y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

