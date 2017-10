LA ONT IMPULSARÁ UN PROGRAMA DE TRASPLANTE INFANTIL CON GRUPO SANGUÍNEO INCOMPATIBLE

Google Plus

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) impulsará en los próximos meses un novedoso programa de trasplante infantil con grupo sanguíneo incompatible.

Así lo explicó la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, en una entrevista con Servimedia: "Estamos trabajando en un programa estatal de trasplante de corazón entre donante y receptor que tienen grupo sanguíneo incompatible. Vamos a lanzar este programa en los próximos meses porque sabemos que los niños pequeños en los dos primeros años de su vida tardan en desarrollar los anticuerpos contra el órgano y con determinadas estrategias inmunosupresoras podemos conseguir muy buenos resultados con este tipo de trasplante".

La lista de espera de niños es muy reducida, la renal infantil se resuelve en España con rapidez, pero no pasa así con "la de los órganos torácicos: corazón, pulmón e hígado. Lo más complicado es el corazón, lo más díficil de resolver es trasplantar el corazón a un niño de dos años, porque no hay órganos disponibles", expusó la directora de la ONT.

Por esto, desde la ONT se está trabajando "en impulsar la donación pediátrica. La mortalidd infantil en España, afortunadamente, es muy baja. Cuando tenemos un niño en lista de espera para localizar un corazón es un reto porque no hay órganos, por lo que estamos cooperando con otros países. Tenemos una alianza con Francia, Portugal, Italia, República Checa y Suiza en la que fomentamos compartir órganos".

Domínguez-Gil se refirió también a las donaciones de médula ósea: "El objetivo de los 400.000 donantes que nos planteamos para 2020 lo vamos a alcanzar en 2017. Se ha realizado un esfuerzo muy importante de información y educación a la ciudadanía. Este es un donante comprometido. Cuando sus datos van al registro sabe que tiene que estar disponible cuando se le llama".

