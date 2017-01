EL SOL SE IMPONE EN CASI TODA ESPAÑA, A LA ESPERA DE UN NUEVO FRENTE DE LLUVIAS

Cielo soleado durante el día y despejado por la noche, heladas nocturnas en buena parte del interior peninsular y precipitaciones principalmente en Baleares y Cataluña se impondrán en España hasta que el jueves llegue una borrasca atlántica que barrerá la península de oeste a este, dejando lluvias y algunas nevadas a su paso, aunque el tiempo volverá a mejorar el fin de semana.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una perturbación atmosférica por el noreste peninsular y Baleares dejará lluvias en esas zonas, mientras que a partir del jueves entrará un frente que dejará precipitaciones primero en la mitad oeste de la península, que serán generalizadas el viernes.

El cielo estará nuboso este martes en Baleares y dejará precipitaciones, que serán de nieve por encima de entre 700 y 1.200 metros, si bien tenderán a remitir durante el día, y de forma ocasional no se descarta algún chubasco en Melilla y lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve de Canarias.

Habrá intervalos de nubes bajas matinales en el Estrecho y en zonas del Cantábrico oriental, el alto Ebro y Castilla y León. El sol se impondrá en el resto del país, con nubes altas en el noroeste peninsular y en Cataluña, que podrán ir aumentando a intervalos nubosos al final del día

Este martes son probables algunos bancos de niebla matinales en la Meseta Norte y posibles en la Meseta Sur, zonas de Andalucía y valles de Cataluña, y soplarán vientos fuertes o con intervalos de fuerte en Baleares y en puntos del litoral catalán.

Las temperaturas diurnas aumentarán en el área mediterránea y en montañas de la mitad norte peninsular, mientras que bajarán durante la madrugada en el extremo norte, el interior de Mallorca y zonas del centro y del Mediterráneo, y helará en la mayor parte del interior peninsular salvo el suroeste, sobre todo en el extremo norte y en las áreas montañosas.

Un total de 28 capitales de provincia se han congelado en la madrugada de este martes, con los valores más bajos en León (-6ºC), Palencia (-5) y Ávila, Lugo, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora (-4). Durante el día, los termómetros llegarán a 22ºC en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Las Palmas de Gran Canaria y 18 en Alicante, Málaga y Valencia, y subirán menos en Segovia (6), Ávila y Pamplona (7) y Burgos y Vitoria (8).

MIÉRCOLES Y JUEVES

El miércoles continuarán las heladas de madrugada y poco después del amanecer en la mayoría del interior peninsular, salvo el suroeste, y las temperaturas serán significativamente bajas en Castilla y León, la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y el Sistema Ibérico.

Baleares y el este de Cataluña estarán nubosos o cubiertos y tendrán algunas precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormenta, que se podrían extender de forma más débil y aislada al resto de Cataluña, el norte de Aragón y la Comunidad Valenciana, y que serán de nieve en cotas relativamente bajas (de cero a 600 metros subiendo a entre 200 y 600 en el noreste peninsular, de 400 a 1.000 en la región valenciana y de 900 a 1.200 en Baleares).

El cielo de Galicia y Extremadura permanecerá despejado o con intervalos nubosos al principio del día, y la nubosidad se extenderá a lo largo del día desde el oeste, en tanto que permanecerá despejado en el resto de la península y con intervalos nubosos en Canarias, donde no se descarta alguna lluvia débil en las islas occidentales.

El miércoles podría amanecer con bancos de niebla en ambas mesetas y en zonas del Cantábrico oriental, alto Ebro, Andalucía y valles de Cataluña, y habrá intervalos de viento fuerte en el Ampurdán (Girona).

En cuanto al jueves, se esperan intervalos nubosos en Baleares, Cataluña, el este de Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana, con posibilidad de algunas precipitaciones y tormentas durante la madrugada.

Lloverá en el oeste de Galicia y el extremo occidental de Andalucía, sobre todo por la tarde, y predominará el cielo despejado al principio del día en el resto de la península, aunque tenderá a aumentar la nubosidad desde el oeste hacia el este, con lo que no se descartan algunas lluvias débiles en el resto de la mitad oeste peninsular. A medida que avance el frente irá aumentando al nubosidad de oeste a este, de manera que en la segunda mitad del día podría llover en la mitad oeste de la península.

La cota de nieve se situará entre 1.100 y 1.300 metros en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, y en unos 1.500 metros en el resto de la península.

Las temperaturas descenderán en zonas del tercio occidental y el extremo sureste peninsular, y ascenderán en el noreste y en Baleares, mientras que continuarán las heladas en buena parte del interior peninsular, que podrían ser fuertes en los Pirineos.

VIERNES Y FIN DE SEMANA

Por otra parte, el viernes habrá cielos nubosos con precipitaciones generalizadas que pueden ir acompañadas de tormenta en la península y Baleares, y que serán más intensas en el litoral oeste de Galicia y el centro, el sur y el nordeste de la península.

Pueden ser localmente fuertes o persistentes en el norte de Aragón, Cataluña, el área del Estrecho y el norte de Alborán. Sólo se librarán parte del sureste, Baleares y algo del norte de la península. Podría nevar en muchas zonas de la mitad norte y en las sierras del sureste de la península, y no se descartan lluvias en las islas occidentales de Canarias.

El viernes, la cota de nieve en la península oscilará entre 800 y 1.200 metros en la mitad norte, de 1.000 a 1.300 en el sureste y entre 1.100 y 1.400 bajando a entre 900 y 1.100 en el resto de la mitad sur.

Las temperaturas subirán por el día en el valle del Ebro y en Pirineos, y bajarán en Andalucía, en tanto que ascenderán de madrugada, con lo que has heladas serán de menor intensidad y extensión que en días anteriores en la mitad norte y sierras del sureste de la península.

Por último, para el fin de semana se espera que disminuyan las precipitaciones en la mayor parte del país, aunque serán algo más probables en el área mediterránea. El lunes se irá calmando la situación.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso