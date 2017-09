LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LAS EMPRESAS ESTÁ POCO PLANIFICADA Y REQUIERE MEJORAS, SEGÚN LA RED ACOGE

Google Plus

La implantación de la gestión de la diversidad en las empresas está “poco planificada, con una insuficiente visión global y transversal que se halla en un punto de atención inicial y, por lo tanto, susceptible de muchas mejoras en su desarrollo”, según concluye el primer ‘Índice de la gestión de la diversidad y la inclusión 2016’ de la Red Acoge.

El informe persigue facilitar una aproximación a la actual situación de la gestión de la diversidad en los entornos laborales españoles y poner de manifiesto que dicha gestión “significa invertir en el capital humano en el desarrollo como organización”.

Tomando como base estas premisas, el índice tiene un enfoque inclusivo con cinco “expresiones de la diversidad”: género; discapacidad; origen étnico y cultural; diversidad de orientación sexual e identidad de género.

Del análisis de los datos aportados por las empresas que participaron en el estudio se desprende que la gestión de la diversidad se asocia mayoritariamente a género y diversidad funcional, mientras que el origen etnocultural se mantiene en la parte baja de la tabla.

La discapacidad es el primer aspecto que favorecen las empresas dentro de la diversidad. El estudio destaca la especial la presencia y relevancia de empleados con discapacidad en ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, ya que suponen en el 40% de la plantilla, porcentaje muy superior al resto de participantes en el análisis que de media no alcanzan el 2%.

El trabajo, que se presentó hoy en Madrid, recoge los resultados de 28 grupos empresariales. El 85% de las empresas declara disponer de un de un sistema capaz de garantizar la no discriminación pero menos de la mitad tiene mecanismos de prevención para la resolución de conflictos.

Alrededor de un tercio contempla la inclusión y la gestión de la diversidad dentro de su planificación estratégica. Además, el reclutamiento y la selección son los ámbitos que reciben mayor atención en estas políticas.

