'IMPARABLES', EL VIDEOCLIP DE BOMBAI CON UN MENSAJE DE INTEGRACIÓN

- Servimedia estrena 'Nosotros también somos imparables', el 'making of' dirigido por un joven con parálisis cerebral. Después del gran éxito cosechado con su single ‘Sólo si es contigo’, orientado a diversas causas sociales, la banda valenciana Bombai ha lanzado el videoclip ‘Imparables’, un tema con el que trata de reflejar un mensaje de integración y de superación de las dificultades. En él han intervenido varias personas con discapacidad tal y como se refleja en ‘Nosotros también somos imparables’, el 'making of' que estrena este martes Servimedia cuyo responsable de montaje es Ángel Rodríguez, un joven con parálisis cerebral.

Javi (voz), Vicente (guitarra eléctrica) y Ramón (guitarra acústica), tres amigos valencianos con mucha pasión y años de música a sus espaldas, se juntaron a componer canciones con la idea de formar un grupo que reflejara sus gustos e influencias, que van desde el pop-rock hasta el reggae. Así nació Bombai, la banda que lleva meses cosechando un gran éxito con su single ‘Sólo si es contigo’ (número 1 en Los 40 Principales) y cuyo trabajo está vinculado a diversas causas sociales.

Ahora acaban de lanzar el videoclip de ‘Imparables’, un tema vitalista con el que los tres músicos tratan de transmitir un mensaje positivo de superación personal. Por ello, desde el principio decidieron que en el rodaje participaran personas con diversas discapacidades.

Ángel Rodríguez, diseñador gráfico y publicista con parálisis cerebral, es el responsable del montaje de ‘Nosotros también somos imparables’, el 'making of' del videoclip, grabado en la playa y el pueblo de Oliva (Valencia) el verano pasado. Según cuenta, “mi participación surgió porque un amigo tenía contacto con gente de Suspiria, la productora de Bombai, y me dijo que buscaban personas con discapacidad. Me puse en contacto con ellos enseñándoles mis últimos trabajos, les gustaron y así entré en el proyecto”.

“Según el 'briefing' que me mandó la productora, a través de mi vídeo se quería reflejar cómo personas que hemos nacido diferentes podemos ser válidas para ejercer un trabajo”, continua Ángel Rodríguez, quien califica el rodaje como “una experiencia increíble”. “Nunca había trabajado en el equipo de una producción de un videoclip a nivel nacional. Me sentí muy valorado y ojalá vuelva a tener más rodajes así”, dice.

El joven publicista, fundador de la agencia Arcalle, se muestra muy satisfecho con el resultado de este cortometraje en el que por encima de todo prima el mensaje de inclusión hacia las personas con discapacidad, en línea con la canción de Bombai, que habla de valores como la unidad y la solidaridad para superar las dificultades. En las imágenes aparecen personas con distintas discapacidades y una joven intérprete de lengua de signos. Según el realizador con parálisis cerebral, el trabajo le ha aportado “sobre todo motivación, por lo que estoy muy agradecido a todas esas personas que han confiado en mí”. Sobre el compromiso de Bombai con las causas sociales que defiende, Ángel Rodríguez lo tiene claro: “La música es la mejor terapia ante los problemas del día a día y, como dice la letra de la canción, juntos llegaremos al final".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso