EL CD ILUNION SE PRESENTA EN MADRID CON CUATRO CARAS NUEVAS

- Jordi Ruiz, Dani Stix, Esther Ramiro y Amadu Diouf, novedades para la temporada 2017-2018. El CD ILUNION, que domina el baloncesto en silla de ruedas europeo con dos tricampeonatos seguidos, ha presentado la nueva plantilla para la temporada 2017-2018, con la que hacer frente al reto de igualar los éxitos conseguidos en la anterior, cuando se proclamó campeón de la Liga española, ganó la Copa del Rey y obtuvo la Copa de Campeones de Europa. El acto de presentación tuvo lugar en Torre ILUNION, sede del principal patrocinador del equipo.

Para esta temporada el equipo que dirige José Manuel Artacho contará con los refuerzos de Jordi Ruiz, procedente de la escuadra italiana de Cantú; Amadu Diouf, que estuvo en el Bidaideak Bilbao BSR; Esther Ramiro, del Getafe BSR, y Dani Stix, que regresa al club madrileño después de pasar un año en Estados Unidos.

El acto de presentación contó con la asistencia de Alejandro Oñoro, consejero delegado de ILUNION, así como de José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE y vicepresidente del club, y Miguel Sagarra, director de Relaciones Institucionales del CD ILUNION.

Oñoro señaló que el CD ILUNION “es un símbolo de lo que estamos haciendo en ILUNION, siendo un ejemplo para todas las personas con discapacidad, un ejemplo de superación. Este grupo de personas ha demostrado estos años que son símbolo de esfuerzo, de superación y de éxito”.

Por su parte, Martínez Donoso destacó que “Torre ILUNION no es la sede del patrocinador, sino que es la casa del CD ILUNION. Es el equipo de todos”.

Sobre los cambios en la plantilla, afirmó que “contamos con una plantilla joven y equilibrada. También es un proyecto ilusionante que va más allá de lo deportivo gracias a las sesiones de sensibilización que estamos llevando a cabo en empresas y colegios, y a la labor que estamos realizando con la Escuela de Baloncesto”.

Además de las mencionadas incorporaciones, han causado baja los capitanes Rafa Muiño y Carlos Vera, que han sido acompañados por Jaume Jambi. En el caso de Jambi no se desvincula del club y se mantiene ligado a él dentro del cuatro técnico.

La plantilla del actual número uno de Europa queda completada con la presencia en sus filas de José Manuel Conde, Pablo Zarzuela, Francisco Sánchez Lara, Alejandro Zarzuela, Bill Latham, Ángel Silvela, Vicky Pérez, Terry Bywater, Ignacio Ortega, Sara Revuelta y Roberto Mena.

El cuerpo técnico está formado por José Manuel Artacho, Miguel Vaquero, Jaume Jambi, Rubén Boal (fisioterapueta) y Pedro Gracia Rosado (mecánico).

El CD ILUNION de baloncesto en silla de ruedas nació en Madrid en 1994. Actualmente ocupa el primer puesto del ranking europeo de clubes y en sus vitrinas cuenta con 16 Ligas, 16 Copas del Rey y 3 Champions Cup.

