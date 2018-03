CD ILUNION COMIENZA CON UNA CÓMODA VITORIA SU CAMINO HACIA HAMBURGO

El CD ILUNION cumplió con los pronósticos venciendo a los turcos del Besiktas en uno cómodo partido que finalizó 71-51, en el que era el segundo encuentro de la primera jornada de los Cuartos de Final de la Champions League de Baloncesto en Silla de Ruedas que están celebrándose en la localidad madrileña de San Agustín del Gudalix. La tarde comenzó con el partido entre los israelíes del Ilan Ramat Gan y los campeones alemanes del RSV Lahn-Dill, que terminó con victoria germana.



Este es el segundo año consecutivo que San Agustín del Gudalix acoge esta competición, y en el que sus vecinos arroparon a los pupilos de Jose Manuel Artacho ocupando los casi mil asientos con los que cuenta su Polideportivo Municipal.

El encuentro contó con la asistencia del alcalde de la localidad, Juan Figeroa Collado, y Jose Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE. Durante los tiempos muertos y el descanso los espectadores pudieron presenciar la actuación de las atletas del Club de Gimnasia Artística de San Agustín del Guadalix.

De esta forma el equipo liderado por Terry Bywater y los hermanos Zarzuela comienzan su andadura hacia la Final Four que acogerá la ciudad alemana de Hamburgo los 6 y 7 de mayo próximo, y donde optará a conquistar su cuarto entorchado.

CRÓNICA

El CD ILUNION ha vencido esta tarde de veinte puntos al Besiktas turco en el primer partido de los cuartos de final de la Champions League de Baloncesto en silla de ruedas.

El partido respondió a las expectativas y ambos conjuntos han brindado un bonito espectáculo al espectador. La importancia del partido lo merecía. El equipo que ganase tenía pie y medio en la Final Four de Hamburgo.

El vigente campeón salía a la pista concentrado desde el principio, sabedores de que la temporada no está siendo fácil, pero con la confianza de haber levantado la Copa del Rey hace menos de 15 días.

José Manuel Artacho sacaba un cinco inicial que tan buen resultado le dio en momentos importantes de la temporada pasada y en la Copa del Rey de Burgos. Sara Revuelta, Terry Bywater, Bill Latham y los hermanos Zarzuela salían de inicio.

El equipo madrileño salía muy enchufado al partido, imponiendo un ritmo alto tanto en ataque como en defensa. Un juego rápido y bonito, unido al acierto de Terry Bywater, con 15 puntos y 3 triples al final del cuarto, iba ampliando la ventaja en el marcador a favor de los de Artacho. Un parcial de 14-0 con un Bywater espectacular y un Latham tremendamente efectivo, marcaban una distancia que a la postre iba a ser decisiva al final del partido. 18 puntos al final del primer cuarto a favor de los madrileños y el partido que claramente empezaba a decantarse para el equipo local (27-9).

Si en el primer cuarto el ILUNION había sacado el rodillo a pasear, en el segundo tampoco se iba a relajar. Salía a pista el mismo quinteto que había iniciado el partido. El objetivo de Artacho estaba claro; romper el partido definitivamente. Un 6-0 de inicio en el primer minuto y medio ampliaba la ventaja hasta los 24 puntos. El juego de los amarillos era coral. Los hermanos Zarzuela fuertes en defensa y corriendo en ataque, Latham y Bywater anotando con facilidad y Sara Revuelta y Dani Stix defendiendo con el cuchillo entre los dientes y facilitando posiciones de tiro a sus compañeros. El equipo turco no era capaz de parar la avalancha de juego del ILUNION a pesar de un meritorio esfuerzo. Se llegaba al descanso con 52-20 y el partido decidido.

Con el partido visto para sentencia, Artacho empezaba a repartir minutos entre sus jugadores, quizá pensando en los dos próximos partidos que disputa este fin de semana y que decidirán el pase a la Final Four. El Besiktas subía su nivel de juego y empezaba a jugarle de tú a tú a los amarillos, pero era demasiado tarde. Buenos minutos de Jordi Ruiz y de Alejandro Zarzuela y los actuales campeones que se iban al último cuarto 30 puntos arriba (65-35).

El último cuarto fue un mérito trámite para ambos conjuntos, aunque los turcos iban a reducir la renta a base de empuje. El Besiktas maquillaba el marcador y el CD ILUNION, a pesar de bajar la intensidad en el juego se movía con suficiencia en el marcador a pesar de anotar solo 6 puntos en este último periodo. Los de Madrid vivían de las rentas de la primera parte y le permitían ganar con solvencia el partido (71-51)

El mejor jugador del partido fue Terry Bywater, con 23 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, en solo 26 minutos.



