ILUNION, A LA CABEZA EN LA CONTRATACIÓN DE DEPORTISTAS PARALÍMPICOS

- Un total de 16 atletas de élite ha trabajado en alguna de las empresas del grupo. ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, está a la cabeza en la contratación de deportistas paralímpicos. Desde su firma de adhesión al Programa ADOP EMPLEO–PROAD en 2012, un total de 16 atletas de élite han trabajado en alguna de las empresas del grupo.

El Programa ADOP EMPLEO-PROAD es un acuerdo de colaboración firmado entre el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Comité Paralímpico Español (CPE) y la Fundación ONCE para facilitar el desarrollo profesional y la integración laboral de los deportistas de alto nivel con discapacidad, una vez finalizada su carrera deportiva.

ILUNION firmó un convenio de adhesión a esta iniciativa el pasado abril de 2012, según informa la nota de prensa. "De esta manera, el grupo empresarial corroboró su compromiso por la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral", informa en un comunicado.

52 MEDALLAS Y TRASMISIÓN DE VALORES

Los 16 deportistas que han trabajado en alguna de las empresas de ILUNION gracias a esta iniciativa, tienen diferentes discapacidades y han destacado en las disciplinas de natación, judo, atletismo, BSR y voleybol. "Entre todos han conseguido un total de 52 medallas en los Juegos Paralímpicos: 19 de oro, 17 de plata y 16 de bronce", indica el Grupo en su comunicación.

Además de "facilitar la contratación" de deportistas paralímpicos, ILUNION impulsa junto con Fundación ONCE, el Comité Paralímpico y el Consejo Superior de Deportes, el programa 'Trainers Paralímpicos' que tiene como objetivo que deportistas paralímpicos de alto nivel, y que estén en sus últimos años de práctica deportiva, tengan una salida laboral impartiendo conferencias y participando en jornadas.

Así, destacados deportistas se ponen al servicio de empresas, instituciones o colectivos profesionales para trasladar sus valores y las claves de su éxito, a través de charlas y eventos transmitiendo sus valores en los ámbitos empresariales, formativos y educativos.

"Desde su puesta en marcha, en mayo de 2015, Alejandro Sánchez, Marta Arce, David Casinos, Marta Gómez, Ruth Aguilar, Javier Soto, Álvaro Galán, Carla Casals, Enrique Floriano, Ismael García, Jon Santacana y Ricardo Ten han realizado más de 130 intervenciones y les han escuchado más de 12.800 asistentes. De ellos, 11 actos han sido para empresas y departamentos de ILUNION, a los que han acudido 935 asistentes", agrega la nota.

