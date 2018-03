CD ILUNION BUSCARÁ EN HAMBURGO SU QUINTA COPA DE EUROPA

El CD ILUNION buscará el próximo mes de mayo en Hamburgo su quinta Copa de Europa, actual Champions League, tras quedar primero de grupo en la fase de Cuartos de Final que ha tenido lugar este fin de semana en el Pabellón Municipal de la localidad madrileña de San Agustín del Guadalix.



Durante los tres días que ha durado la competición los vecinos de San Agustín se han volcado con la escuadra que dirige José Manuel Artacho, llenando los casi mil asientos disponibles. Además, se ha contado con la colaboración del Club de Gimnasia Artística y equipos del Club de Baloncesto que han ofrecido exhibiciones en los descansos de los partidos.

Los madrileños han acabado esta fase invictos al ganar a sus tres rivales; el Besiktas, los israelíes del Ilan Ramat Gan y a los alemanes del RSV Lahn-Dill. Estos últimos también estarán en la final de Hamburgo al quedar en segunda posición.

De esta forma el CD ILUNION confirma su liderazgo en el ránking de clubs europeos. Con esta edición, los amarillos llevan quedando entre los cuatro mejores equipos del continente ocho años seguidos. En 2011, con el antiguo formato de competición, quedaron en cuarta posición.

El quintento del torneo ha sido Terry Baywater, Alejandro Zarzuela del CD ILUNION; Brian Bell y Annabel Breuer, del RSV Lahn Dill; y Denis Acar, del Besiktas.

CRÓNICA

El CD ILUNION ha vencido esta mañana 77-61 al Lahn Dill alemán en el tercer partido de los cuartos de final de la Champions League de Baloncesto en silla de ruedas, y luchará por levantar su tercera Champions League consecutiva.

Ambos conjuntos ya habían sellado ayer su clasificación para la Final Four de Hamburgo, y se jugaban ser primeros de grupo, hecho que da la oportunidad de medirte en semifinales al rival, en teoría, menos fuerte de los clasificados en el otro grupo.

El equipo madrileño había ganado sus dos anteriores partidos con solvencia y llegaba con la confianza ganada por el buen juego y la ventaja de jugar ante su público. Una afición que ha abarrotado los tres días el Pabellón de San Agustín de Guadalix. Eso sí, llegaba con su mejor hombre lesionado. Terry Bywater continuaba arrastrando molestias en su mano y no fue segura su participación en el partido hasta el último momento.

José Manuel Artacho sacaba el quinteto que tan buenos resultados le está dando. Sara Revuelta, Terry Bywater, Bill Latham y los hermanos Zarzuela salían de inicio. Cuatro jugadores altos más Sara para dominar ambas zonas.

Los madrileños salían desde el principio con la intención de anular a su rival. Con una férrea defensa obligaban a su rival a realizar tiros lejanos. Por su parte, el conjunto madrileño, liderado por un gran Latham, anotaban con facilidad. Poco a poco los alemanes se desperezaban y comenzaban a anotar de la mano de un acertado Kozai. Bill Latham continuaba con su particular festival y se iba al final del cuarto con 12 puntos. 20-14 para el ILUNION al final del primer periodo.

El Lahn Dill salía en el segundo cuarto más metido en el partido que los madrileños con un gran Bell, que ponía a los suyos a tan solo un punto mediado el cuarto (24-23). Poco a poco los de Artacho volvían a entrar en el partido y Latham y Bywater comenzaban a distanciar a su equipo de nuevo y ponían la máxima en el marcador a falta de 2 minutos para el descanso (36-25), que obligaba a pedir un tiempo muerto al entrenador alemán. Intercambio de canastas y la diferencia al descanso era de +9 para el CD ILUNION (38-29).

El tercer cuarto comenzaba equilibrado con alternancia de canastas para los dos equipos. El CD ILUNION no conseguía abrir más brecha en el marcador y los alemanes seguían con opciones en el partido. Los dos mejores jugadores del partido, Bywater y Latham, seguían tirando de su equipo y ampliaban la diferencia hasta los 16 puntos a falta de 2 minutos para el final del cuarto. Un 6-0 de parcial para el Lahn Dill reducía la ventaja a los 10 puntos con un cuarto por jugar (55-45).

Los alemanes no bajaban los brazos, pero el ILUNION había decidido que este partido no se le podía escapar. Con la grada empujando como nunca, los amarillos comenzaban a abrir brecha en el electrónico y ampliaba la ventaja a los 18 puntos a falta de poco más de cuatro minutos para el final (68-50). Con el partido prácticamente decidido, el vigente campeón se dedicaba a administrar las posesiones. Por su parte, los alemanes no bajaban la intensidad a pesar del marcador y maquillaban sensiblemente el resultado. Un último triple de Terry Bywater en los últimos segundos ampliaba la ventaja final hasta los 16 puntos (77-61).

El mejor jugador del partido fue Terry Bywater, con 31 puntos, 6 rebotes y 15 asistencias.



