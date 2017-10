ILUNION ASESORA A INTU PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE SU NUEVO CENTRO DE OCIO DE TORREMOLINOS

ILUNION Tecnología y Accesibilidad, perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, asesorará a INTU Costa del Sol en la mejora y el impulso de la accesibilidad de su nuevo centro de ocio de Torremolinos, según informó hoy el Grupo ILUNION.

Desde su área de Arquitectura, Urbanismo y Transporte, ILUNION evaluará y realizará tanto un diagnóstico como propuestas de mejora de las condiciones de accesibilidad de todos los espacios que componen el Centro Torremolinos desde las fases iniciales de su diseño.

Las propuestas no sólo asegurarán el cumplimiento de la legislación y normativa vigente, sino que incluirán criterios de buenas prácticas que permitirán la autonomía, comodidad y seguridad del usuario. Todo eso con el objetivo de que el nuevo centro de ocio de INTU se convierta en un claro referente en materia de accesibilidad y diseño para todos.

ESPECIALISTAS

Los profesionales de ILUNION Tecnología y Accesibilidad están especializados en la evaluación de la accesibilidad de infraestructuras de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y del turismo. Asimismo, desarrolla actividades de I+D+i, no sólo en el campo tecnológico sino también en el de la investigación social. Desde 2003 certifica la accesibilidad en diversas tecnologías (web, aplicaciones móviles, etc.).

ILUNION Tecnología y Accesibilidad trabaja para que la sociedad sea cada vez más inclusiva y aporta su conocimiento y experiencia para que las instituciones y empresas puedan ofrecer su información y servicios de forma adecuada a todo el mundo.

