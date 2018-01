LA ‘IGLESIA ROJA’ APOYA A MALENO CON UN CRISTO 'ACTIVISTA' POR AYUDAR A MIGRANTES SUBSAHARIANOS

Google Plus

El Centro Pastoral de San Carlos Borromeo, del barrio madrileño de Entrevías, mostró este miércoles su apoyo a la periodista y activista Helena Maleno, a quien la justicia marroquí acusa de colaboración con mafias de trata y migración ilegal. La periodista avisaba a Salvamento Marítimo de la presencia de embarcaciones con inmigrantes en el mar.



A través de un mensaje en las redes sociales, el centro (conocido popularmente como 'la iglesia roja') agradeció la entrega de la activista frente y acusó al Gobierno español de criminalizar a esta mujer por su ayuda a personas migrantes. El mensaje va acompañado de la inusual imagen de un Cristo 'activista' vestido con una camiseta de apoyo a la periodista.

“Desde esta Comunidad y Espacio Liberado de San Carlos Borromeo, agradecemos la entrega de @HelenaMaleno y mostramos nuestra preocupación por la manipulación torticera y contra derecho del @interiorgob para criminalizar defensoras de DDHH. #salvarvidasnoesdelito #defiendoamaleno”, puede leerse en el 'tuit'.

También a través de las redes sociales, Maleno anunció este miércoles que se dirigía a los juzgados marroquíes. “Serán horas duras declarando, pero en esa sala no estaré sola, me acompañáis en el corazón todas vosotras”, escribió.

MÁS APOYO

El centro de Entrevías no es el único apoyo que ha recibido la activista desde el ámbito católico. El pasado lunes, durante la presentación de la Jornada de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, la nueva secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, destacó el trabajo humanitario de Maleno, atrapada en “un ordenamiento jurídico que es diferente”.

“Esta persona lo que hace es ayudar a personas subsaharianas que buscan un futuro mejor”, recalcó, calificando de “injusticia total” el caso. Peiro también recordó el apoyo a Maleno de la organización Migrantes con Derechos y que existen “conversaciones” con instancias diplomáticas para ayudar a la activista. Además, este martes, la catedral de Tánger, bajo tutela del obispo español Santiago Agrelo, acogió un multitudinario homenaje de los migrantes a Helena Maleno.



