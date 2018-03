Hotmail: continúa el liderazgo del pionero en el correo electrónico

CONTENIDO PATROCINADO Cuando no existía ninguna otra forma de tener un correo electrónico ya existía Hotmail. Y es que este servicio de correo electrónico fue el pionero mundial en ofrecer una solución rápida y organizada de forma gratuita para todos sus usuarios. Años después y con un sinfín de posibilidades en el sector de los servicios de emails, Hotmail sigue siendo una de las empresas líderes con millones de usuarios usando su servicio de correo electrónico a diario en todo el mundo.

Las razones del éxito A los nativos digitales de hoy en día quizá no les suene, pero ya a principios de los 2000 se enseñaban en colegios e institutos de todo el país cómo iniciar sesión en correo Hotmail, ya que era la herramienta líder y prácticamente la única en ofrecer el servicio, por lo que su importancia era mayúscula. Hoy en día son muchos las razones por las que prácticamente todo el mundo cuenta con una cuenta de correo electrónico en Hotmail, pero quizá las más importantes sean las siguientes: Registro sencillo con poco esfuerzo. Con unos simples pasos rellenando unas casillas en un breve formulario cualquier persona puede tener una cuenta en Hotmail en pocos minutos. La sencillez del proceso permite agilizar la creación de una cuenta de correo electrónico, algo que es muy valorado por todos sus usuarios y especialmente por aquellos con poco dominio de las nuevas tecnologías. Envío de archivos de forma rápida. La función de adjuntar archivos para enviar a otra cuenta de correo electrónico funciona de una forma rápida y con un proceso de carga eficaz y sencillo. Permite adjuntar archivos que ocupen un espacio de hasta 20 MB por lo que resulta ideal para mandar fotografías, vídeos o documentos pesados. Posibilidad de integración en el calendario. Hotmail ofrece a los usuarios de sus servicios una función de calendario donde éstos pueden anotar todo tipo de eventos y tareas que tenga previstos realizar en una fecha concreta y al llegar el momento el sistema recuerda al usuario la tarea que haya fijado. Resulta de mucha utilidad para aquellas personas con agendas muy apretadas y con mucho trabajo para no perderse nada por despiste o saturación. Servicio de almacenamiento en la nube. El servicio de Hotmail ofrece a los usuarios de forma gratuita un servicio de almacenamiento en la nube de hasta 5 GB. Con la cantidad de documentos y fotografías que maneja hoy en día cualquier persona este servicio resulta de mucha ayuda para guardar aquello que no queremos que se pierda de ningún modo en caso de avería del ordenador. Sistema de búsquedas eficiente. El sistema de búsquedas ofrece a cada usuario un buscador donde solo introduciendo parte del nombre o del correo electrónico del usuario que desea lo puede seleccionar rápidamente para mandarle un email. El sistema de Hotmail se ha ido reinventando y mejorando sus servicios a lo largo de los años y sigue siendo la mejor opción para aquellos que necesitan un servicio de correo eficiente y moderno.