3 Hoteles diferentes, 3 trocitos de paraíso

Contenido patrocinado

¡Auténticos paraísos!

Llegan los puentes, la primavera y en no mucho el verano, por lo que si estás buscando un lugar para pasar tus próximas vacaciones nosotros te acercamos algunas de las mejores posibilidades del mundo. Lo bueno es que podrás cruzarte con actores y deportistas de todo el mundo, lo malo, sus precios en algunos casos son realmente elevados. Nosotros que además de informar queremos ayudar, te acercamos los mejores descuentos online en hoteles con los que valorar otras opciones y disfrutar tanto o más, del verano.

The Oberoi Vanyavilas, India

Situado en mitad de la jungla, junto a la Reserva Natural de Tigres de Ranthambhore, este hotel se ha convertido en una referencia para todos aquellos que pueden y quieren disfrutar de los mejores placeres de la india y de su impresionante naturaleza.

Lo “curioso” de estas habitaciones que cuestan 630 euros aproximadamente por noche, es que son una especie de pequeñas tiendas-habitaciones con las que podrás estar situado en plena naturaleza, mientras disfrutas de otros aspectos más cosmopolitas como su Televisor LCD, DVD, Televisión por satélite, acceso inalámbrico a Internet de banda ancha, caja fuerte o simplemente su Spa situado sobre el lago, piscinas de baldosas azules y un patio con manantiales.

Obviamente no te faltara detalle si lo que quieres es disfrutar de los 1001 masajes disponibles o si quieres quedar boquiabierto con los atardeceres en los que el sol se funde con la jungla. La cadena Oberoi se ha convertido en toda una referencia hotelera para los bolsillos más pudientes.

Fairmont Mara Safari Club Masai Mara

De la selva India viajamos hasta otro auténtico resort de lujo, calma y tranquilidad en el África más salvaje. Kenia acoge entre sus tierras este pedacito de cielo que cuenta entre sus servicios con algo totalmente impagable, sus vistas.

Como en el alojamiento anterior, aquí también podremos gozar de tiendas-habitación en las que el contacto con la naturaleza se deja sentir en la piel. Los alojamientos de mayor tamaño cuentan con cubiertas que permiten la ampliación de una cena privada o reunión de negocios.

La casa principal, en el centro del campo no tiene nada que envidiar al resto de habitaciones. Con un restaurante interior, bar y biblioteca, para que no falte detalle. Piscina climatizada, con bar y tiendas privadas para masajes son sólo la guinda de una experiencia maravillosamente natural. Algo más de 500 euros por noche tienen la culpa de que este no sea uno de los destinos más repetidos por nosotros en vacaciones.

Nisbet Plantation Beach Club, Nevis en Caribe

Volvemos a cambiar de continente y volvemos a disfrutar de otro paraje único. El Caribe no son sólo hoteles de pulserita para jóvenes en su viaje de ecuador. Además de la simpatía de su gente, de la grandeza de sus playas y de las espectaculares fotos que allí podrás realizar, tienen esta maravilla de hotel. El Nisbet Plantation Beach Club.

Compuesto por 36 habitaciones estilo cabaña y una casa grande del siglo XVIII este lugar parece un auténtico trocito de edén. La naturaleza es una vez más la gran protagonista y es que sólo ella crea cosas distintas al as que puede crear la mano humana.

Por un precio cercano a los 300 euros por noche, podrás disfrutar de su naturaleza única, aves tropicales, colibríes y los curiosos monos verdes. Nisbet combina el encanto de antaño con las comodidades de hoy en día para una experiencia inolvidable.

Los masajes especiales de la Isla con sal, los safaris submarinos por sus aguas cristalinas, las clases de yoga y las distintas actividades grupales que ofrecen, le han convertido en un hotel distinto, único y especial. Es sin duda el más asequible de nuestra pequeña lista de hoteles distintos.