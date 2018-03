Hallan que adultos con malaria sin fiebre crean inmunidad contra el parásito

Investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) han descubierto que adultos infectados de malaria que no tienen síntomas, como la fiebre, crean cierto tipo de inmunidad contra el parásito de esta enfermedad, lo que podría ayudar a diseñar nuevas intervenciones para eliminarla.

Según el estudio, que publica la revista 'Clinical Infectious Diseases, en adultos con infecciones asintomáticas por 'Plasmodium falciparum', el número de parásitos en sangre cae a niveles muy bajos en los primeros cuatro días tras la detección, lo que sugiere que estos individuos contribuyen a transmitir la malaria por un periodo limitado de tiempo.

La malaria asintomática ocurre cuando hay parásitos de malaria en la sangre de una persona, pero sin que ésta presente fiebre ni otros síntomas.

Estas infecciones "afebriles" se pueden detectar con pruebas de diagnóstico clásicas (si hay suficientes parásitos en la sangre) o con técnicas de amplificación molecular (si hay muy pocos).

Los afectados pero sin síntomas no suelen ir al médico, por lo que no se les detecta y no se les trata, pese a que pueden ser un reservorio para el parásito y contribuyen así a mantener su transmisión en comunidades que intentan eliminar la malaria.

Para mejor entender la dinámica natural de este tipo de infecciones asintomáticas y por lo tanto el riesgo que suponen para los esfuerzos de eliminación, los investigadores hicieron un seguimiento de adultos sin fiebre pero infectados por 'Plasmodium falciparum'.

Primero buscaron casos asintomáticos visitando diferentes casas en el distrito de Manhiça, en el sur de Mozambique, donde hallaron a 32 hombres "sanos" que resultaron positivos, según la prueba rápida de diagnóstico.

Luego les hicieron un seguimiento durante 28 días, con diferentes tomas de sangre, y finalmente les ofrecieron tratamiento.

Los resultados muestran que la parasitemia, es decir, la concentración de parásitos en la sangre, decae rápidamente en los primeros 4 días a niveles que no son detectables por microscopía.

Sin embargo, la mayoría seguía con niveles bajos del parásito a los 28 días (detectables por métodos moleculares).

"Estos resultados indican que los individuos que viven en áreas endémicas y que han adquirido un cierto grado de inmunidad contra el parásito, logran controlar rápidamente la infección aunque no logren eliminar completamente el parásito", ha señalado Beatriz Galatas, primera autora del estudio.

"Esto sugiere que la ventana de tiempo en que los individuos asintomáticos contribuyen a sostener la transmisión del parásito podría ser relativamente corta", ha añadido.

Los investigadores concluyen que estudios sobre infecciones afebriles ayudarán a diseñar e implementar las estrategias más adecuadas en las comunidades para recorrer ese "último kilómetro" en la eliminación de la malaria.