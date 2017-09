EL HURACÁN IRMA IMPACTA EN LAS RUTAS DE LAS MIGRACIONES DE LAS AVES

El huracán Irma está desplazando a numerosas especies de aves lejos de sus lugares habituales. Tormentas significativas como ésta, (Irene en 2011 o Harvey el mes pasado) a menudo atrapan o "arrastran" a las aves en sus movimientos migratorios, desplazándolas lejos de sus lugares de origen.

Así lo considera el Cornell Lab of Ornithology, referente mundial en el estudio y conservación de las aves a través de la ciencia ciudadana, quien explicó este martes que “todavía no entendemos completamente muchos de los mecanismos que arrastran a las aves en estas condiciones meteorológicas extremas para alejarlas de sus rutas habituales”.

Por ello, pide que se preste atención a aves marinas que se reproducen ampliamente en aguas del Caribe y que en sus rutas migratorias hacia América del Sur pueden ser empujadas hacia zona más septentrionales y de interior o hacia lugares no habituales. Algunas de las especies se encuentran en estos momentos en el máximo momento de migración.

Con el huracán Irma ya se han registrado algunas especies de pardelas tierra adentro. La velocidad de la llegada y el paso de la tormenta hacia el interior determinará hasta qué punto otras aves más costeras aparecen en el interior de Estados Unidos. Las tormentas en movimiento rápido tienden a no desplazar muchas de estas especies hacia el interior, pero las cifras parecen aumentar a medida que las tormentas se ralentizan, lo que puede cansar a las aves que intentan "resistir" la tormenta.

