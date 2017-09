EL HURACÁN IRMA ES MÁS FUERTE QUE EL HARVEY, PERO OCASIONARÁ MENOS DAÑOS QUE LOS QUE SUFRIÓ HOUSTON

Google Plus

- Según la Aemet. La fuerza del huracán Irma es mayor que la de su inmediato antecesor, Harvey, que hace menos de una semana arrasó el estado de Texas y asoló la ciudad de Houston. Sin embargo, "es posible que Irma no tenga efectos tan devastadores".

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jesús Montero, reiteró que Irma es el primer huracán de categoría cinco que se declara sobre el Atlántico. "Sí los había habido en el Pacífico pero nunca en esta otra zona”, precisó.

“La parte positiva es que, a diferencia de Harvey, es mucho más móvil” y previsiblemente no permanecerá mucho tiempo en el mismo sitio. “Harvey estuvo cuatro días sobre Houston sin moverse”, lo que causó inundaciones sin precedentes en la ciudad.

Irma sopla con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, tiene un tamaño de 750 kilómetros y en su ojo cabría la isla caribeña de Barbuda, sobre la que se desplaza actualmente.

Tras sobrepasar hoy Antigua, Barbuda, San Cristóbal y Nieves, llegará mañana a Puerto Rico, norte de República Dominicana y Haití, para seguir recorriendo el Caribe y llegar el lunes a las costas de Florida.

“Si las condiciones no cambian, tocará tierra con una cateogría de 5 o cuatro”, prosiguió. Pese a que se mueve a 26 kilómetros por hora (con cierta rapidez), sus efectos son “potencialmente catastróficos”, agregó Montero. Los efectos dependerán de su trayectoria y velocidad, así como de la calidad de las construcciones e infraestructuras afectadas.

