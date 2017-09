LOS HUMANOS MODERNOS EMERGIERON HACE 350.000 AÑOS EN EL SUR DE ÁFRICA

Google Plus

Los primeros 'Homo sapiens' o seres humanos modernos surgieron en África hace entre 260.000 y 350.000 años, según un análisis genómico realizado a fósiles de siete individuos en la provincia de KwaZulu-Natal (extremo este de Sudáfrica) por 12 investigadores.

Los científicos, pertenecientes a las universidades de Uppsala (Suecia) y Johannesburgo y Witwatersrand (Sudáfrica), acaban de publicar su trabajo en la revista ‘Science’ y señalan que el sur de África desempeña un papel importante en la historia de la humanidad.

El equipo secuenció los genomas de siete individuos que vivieron en África meridional hace entre 2.300 y 300 años. Los tres más antiguos (cazadores-recolectores que datan de hace 2.300 a 1.800 años) estaban genéticamente relacionados con los descendientes de los actuales joisán y los otros cuatro (agricultores que vivieron hace entre 500 y 300 años) eran genéticamente similares a los actuales grupos de habla bantú.

Los invesigadores creen que la división entre humanos modernos y antiguos ocurrió hace entre 350.000 y 260.000 años. “Esto significa que los seres humanos modernos surgieron antes de lo que se pensaba”, apunta Mattias Jakobsson, genetista de poblaciones en la Universidad de Uppsala, que encabezó el estudio junto con Marlize Lombard, catedrática de arqueología de la Universidad de Johannesburgo.

Hasta ahora se había utilizado con frecuencia el registro fósil del este de África, en particular los de Omo y Herto (Etiopía), para fijar hace cerca de 180.000 años la aparición de los 'Homo sapiens', es decir, los primeros humanos anatómicamente modernos.

El nuevo cálculo de entre 350.000 y 260.000 años coincide con la estimación de los fósiles de Florisbad y Hoedjiespunt (Sudáfrica), que eran contemporáneos del ‘Homo naledi’, un homínido de ceebro pequeño que vivió en el sur del continente africano.

"Ahora parece que al menos dos o tres especies de Homo ocuparon el paisaje del África meridional durante este tiempo, que también representa las primeras fases de la Edad de Piedra Media", señala Lombard.

ORÍGENES DIFERENTES

Por otro lado, la transición de los humanos arcaicos a los humanos modernos podría no haber ocurrido en un único lugar en África, sino en el norte y en el sur del continente.

“Tanto la evidencia paleoantropológica como la genética apuntan cada vez más a los orígenes multirregionales de los seres humanos anatómicamente modernos en África, es decir, que el ‘Homo sapiens’ no se originó en un solo lugar en África, sino que pudo haber evolucionado a partir de formas más antiguas en el continente con flujo genético entre grupos de diferentes lugares", dice Carina Schlebusch, genetista de poblaciones de la Universidad de Uppsala y autora principal del estudio.

El nuevo hallazgo en Sudáfrica arroja luz nueva sobre la profunda historia africana del ‘Homo sapiens’ y muestra que todavía hay mucho más que aprender sobre el proceso de conversión a seres humanos modernos.

