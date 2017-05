HUELVA ACOGE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Google Plus

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía, José Fiscal; el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, inaugurarán este miércoles el Congreso Internacional de Cambio Climático SOCC Huelva 2017.

En la conferencia inaugural el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hablará sobre el 'Cambio climático y las políticas innovadoras'. Además, para conocer las principales consignas de la 'Economía del Bien Común' el profesor de la Universidad de Economía y Negocios de Viena, Graz y Klagenfurt, Christian Felber, impartirá una conferencia magistral.

En el Congreso, América Latina y el Mediterráneo, por su vinculación con España y Andalucía, tendrán una presencia destacada, tanto en los contenidos como en los ponentes. El expresidente de Colombia Ernesto Samper será entrevistado por el periodista Diego Carcedo para reflexionar sobre esta región.

Las mesas redondas y las sesiones paralelas de la jornada por la tarde se completarán con Enrique Alonso García, consejero permanente del Consejo de Estado de España; Lara Lázaro Touza, investigadora principal del Real Instituto Elcano; Federico Mayor Zaragoza, ex director general Unesco, y Swathi Veeravalli, US Army Corps of Engineers (EEUU). La moda sostenible, el despilfarro alimentario y los procesos participativos, entre otros temas, cerrarán la jornada.

El Congreso Internacional de Cambio Climático SOCC Huelva 2017 está organizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Huelva.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso