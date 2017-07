LA HUELGA DE EXAMINADORES DE TRÁFICO PODRÍA DEJAR A 110.000 PERSONAS SIN CARNÉ, SEGÚN EL RACC

El Real Club Automóvil de Cataluña (RACC) afirmó este martes que como mínimo 110.000 personas no podrán obtener el permiso de conducir en España si la huelga de examinadores de tráfico se alarga durante el próximo mes de septiembre.

Según pudo comprobar Servimedia, alrededor de dos centenares de examinadores de tráfico se concentraron hoy con pitos, pancartas y consignas ante la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), en Madrid, para reivindicar una mejora de sus condiciones salariales, como una subida del complemento específico y un aumento de la plantilla.

La protesta, promovida por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), se enmarcó en el actual calendario de movilizaciones de este colectivo, que comenzó con una concentración el pasado 2 de junio, continuó después con huelgas los lunes y los martes hasta el 19 de junio, y se redobló posteriormente los lunes, los martes y los miércoles, lo cual se prolongará hasta el 31 de julio. Si el conflicto continúa, los examinadores amenazan con convocar una huelga indefinida a partir del próximo 4 de septiembre.

El RACC indicó en un comunicado que si la DGT y los examinadores no resuelven el actual conflicto laboral y la huelga indefinida de los examinadores no se desconvoca, al menos 110.000 personas se verán privadas de poder acceder al permiso de conducir en toda España, una cifra calculada teniendo en cuenta que el sector está integrado por más de 9.000 autoescuelas.

Esta entidad de defensa de los conductores considera que esta situación genera "graves perjuicios en los usuarios, muchos de ellos con necesidades de movilidad obligada, que no podrán obtener el permiso hasta que, una vez solucionado el conflicto, se regularice el calendario de exámenes".

Para el club, el sistema vigente requiere de "una revisión a fondo que aumente la calidad de la formación, avance en la implantación de un sistema de formación continua y modernice el proceso de obtención del permiso de conducir para hacerlo más ágil y adecuado a las necesidades de la sociedad actual".

Por último, el RACC señaló que la huelga de los examinadores de tráfico "está afectando a la viabilidad económica de más de 9.000 autoescuelas, que dan trabajo a unas 40.000 personas en todo el Estado".

