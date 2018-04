HOY SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON

El 15% de las personas diagnosticadas de párkinson en España tienen menos de 50 años y el 70% son mayores de 65 años, mientras los pacientes tardan una media de entre uno y tres años en obtener un diagnóstico, según afirmó este miércoles la Sociedad Española de Neurología (SEN) con motivo de la celebración del Día Mundial del Parkinson.



La SEN recordó que esta enfermedad neurodegenerativa y crónica afecta en España a entre 120.000 y 150.000 personas. El párkinson es, tras el alzhéimer, el segundo diagnóstico neurológico más frecuente entre los mayores de 65 años. Sin embargo, los expertos subrayan que esta patología no es exclusiva de personas mayores, ya que también se inicia en la infancia y la adolescencia.

A este respecto, el doctor Javier Pagonabarraga Mora, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN, afirmó que “aunque el origen de la enfermedad de Parkinson aún se desconoce, al igual que ocurre con la mayoría de enfermedades neurodegenerativas crónicas, se cree que su aparición surge por una combinación de factores de riesgo no modificables, como el envejecimiento o factores genéticos”.

En España, la prevalencia y la incidencia del párkinson se ha incrementado de forma considerable en las últimas décadas, sobre todo por el aumento de la esperanza de vida, los avances diagnósticos y terapéuticos y la mayor sensibilización respecto a esta patología. La SEN estima que el número de afectados se duplicará en 20 años y se triplicará en 2050.

El doctor Pagonabarraga explicó que “esta enfermedad se caracteriza por el temblor de reposo, rigidez, pérdida de habilidad o rapidez para realizar funciones motoras, trastornos posturales y/o trastorno de la marcha. Sin embargo, un paciente con párkinson puede desarrollar, entre 5 y 10 años antes del comienzo de los síntomas motores, muchos trastornos no relacionados con la motricidad, como son la pérdida de olfato, el trastorno de conducta del sueño REM y la depresión. Conocerlos e identificarlos puede ser clave para poder mejorar los tiempos de diagnóstico de esta enfermedad”.

El estreñimiento puede aparecer a lo largo de la evolución de la enfermedad hasta en el 80% de los pacientes, la pérdida involuntaria de saliva en hasta el 75% y los trastornos del sueño afectan hasta un 90% de los pacientes, especialmente en las fases avanzadas de la enfermedad.

Síntomas como ansiedad, depresión o estreñimiento son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, mientras que la somnolencia diurna, la producción excesiva de saliva y la disfunción sexual son más prevalentes en los hombres. Hay que tener en cuenta, además, que en el 30-40% de los casos los pacientes no presentan temblor.



