HOSPITALES PRIVADOS DENUNCIAN QUE ASEGURADORAS BRITÁNICAS COMERCIALIZAN PÓLIZAS QUE NO CUBREN LOS GASTOS EN CENTROS PRIVADOS

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) denunció este miércoles que algunas aseguradoras británicas están comercializando pólizas de seguros de asistencia en viaje que no cubren los gastos sanitarios en centros privados, de manera que los beneficiarios viajan con un seguro que solo les cubre la atención en la sanidad pública, atención a la que ya tienen derecho por ser ciudadanos de la Comunidad Económica Europea.

ASPE hizo hincapié en un comunicado en que “los usuarios están padeciendo una situación evidente de abuso y desinformación, puesto que en el momento de contratar la póliza no se les facilita información clara acerca de las coberturas y muchos viajan pensando que, como han pagado un seguro, tienen derecho a asistencia sanitaria privada”.

Asimismo, alertó de que esta situación “es especialmente preocupante en estas fechas”, como consecuencia del “gran número de británicos que visitan nuestro país” y del “aumento de este tipo de pólizas”, ya que “se está incrementando el colapso de las urgencias de hospitales públicos en zonas turísticas, que se ven sometidos a una presión asistencial adicional”.

“Cuando un asegurado contacta con su aseguradora porque necesita atención médica se le envía a un hospital público”, indicó la patronal de la sanidad privada, que remarcó que “lo más preocupante es que alguna de estas empresas utilizan argumentos falsos y muy dañinos para el sector privado, como que la sanidad privada no está capacitada, que no serán correctamente atendidos, que los profesionales no tienen formación”.

Por otro lado, ASPE indicó que “si el paciente no contacta con la aseguradora y acude directamente a un centro privado, es allí donde descubre que la póliza contratada no es válida y tiene que elegir entre marcharse del centro o hacer frente a los costes de su atención”, puesto que “en muchas ocasiones los pacientes presentan situaciones de urgencia y el centro tiene la obligación de atenderles aunque luego su seguro no les cubra”.

Es decir, si el paciente acude a la sanidad pública española será el sistema público inglés quien asuma el coste y si acude a la sanidad privada será el paciente o el propio hospital privado quien corra con los gastos, con lo que la aseguradora no paga por la atención sanitaria que reciben los pacientes.

Por último, ASPE señaló que aparte del aspecto económico “hay que tener en cuenta que esta situación está poniendo en juego la salud de muchas personas que tardan más tiempo en ser atendidas o son trasladadas de un hospital a otro”.

