LOS HOSPITALES DEL FUTURO SERÁN MÁS PEQUEÑOS, CON MÁS SERVICIOS Y REQUERIRÁN DE NUEVAS PROFESIONES

Los hospitales, tal y como los conocemos en la actualidad, van a cambiar hacia estructuras más pequeñas y conectadas entre sí, según explicó este miércoles el profesor del IESE Business School y director del CRHIM for Reserarch in Healthcare Innovation Management, Jaume Ribera, en el marco del VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida que se celebra estos días en Madrid.

El experto en temas de atención sociosanitaria señaló que "el futuro pasa por hospitales pequeños, completos y con nuevos servicios, como los extendidos para la atención crónica".

Otra de las novedades de los hospitales del futuro será el intercambio de conocimiento. Y es que, según Ribera, los hospitales se comunicarán más entre sí, estarán más conectados e involucrarán más al paciente.

Asimismo, indicó que los cambios en los hospitales generarán nuevas necesidades que se tendrán que cubrir con nuevas profesiones, como ingenieros de salud, los denminados ‘coach’ de casos o profesionales para que aconsejen a santirarios y pacientes.

En su intervención, Ribera estuvo acompañado por el director de la División de Políticas de Atención a la Salud e Investigación de la Universidad de Colorado, Eric A. Coleman, quien habló también de la figura del ‘coach’ pero, en este caso, orientada al autocuidado. Coleman apuntó que se está produciendo una transición de la atención de los hospitales a otros entornos para que los pacientes crónicos y sus familias puedan cubrir sus necesidades cuando no cuentan con el apoyo de un sanitario.

“Si estos pacientes no conocen el autocuidado corren el riesgo de que se cree una relación de dependencia con los ptofesionales. Para ello nace la figura de un ‘coach’ capaz de transferir destrezas y competencias tanto a profesionales como a pacientes que les preparará para hoy y también para el futuro”, afirmó.

El presidente de ISS y vicepresidente del Área de Productos y Servicios de la Fundación Edad&Vida, Joaquín Borrás, fue el encargado de moderar la sesión que trató la atención de la cronicidad en los hospitales de agudos.

La mesa redonda, presidida por el presidente de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), Adolfo Fernández-Valmayor, contó también con la participación del jefe de la División de Políticas de Desarrollo Regional de la OCDE y profesor asociado de la Universidad de París-Dauphine, Joaquim Oliveira Martins.

Adolfo Fernández-Valmayor indicó que España presenta actualmente una situación complicada en la búsqueda de un nuevo modelo reformista global que dé respuesta a las necesidades de la sociedad en temas de salud y bienestar. Según dijo, “para situarse a la altura de los países de nuestro entorno, debería duplicar el gasto sanitario, generar nuevas estructuras y reconventir los servicios existentes”.

Respecto al gasto sanitario, Joaquim Oliveira Martins señaló que la relación entre el PIB y el gasto económico en España se encuentra en la actualidad estabilizado, pero alertó de que los gastos de salud van a seguir aumentando en los próximos años.

“A pesar del envejecimiento de la población, la edad no va a cambiar el gasto público, solo cambiará la estructura”, dijo. Actualmente, un 65% del gasto público se destina a los menores de 65 años y un 40%, a los mayores de esa edad; en cambio, en 2050, con el envejecimiento de la población, ese 40% será lo que se destine a los menores de 65 años.

ATENCIÓN A LA CRONICIDAD

Otra de las sesiones del congreso trató el tema de la cronicidad centrada en el territorio con una mesa redonda presidida por la subdirectora general de Servicios Sociosanitarios del Grupo Eulen, Natalia Roldán, y moderada por el vicepresidente de Europa Occidental del Grupo Hartmann, Marc Pérez Pey, ambos miembros de la Fundación Edad&Vida.

El ex subsecretario de Salud del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos, Robert A. Petzel; la Comunnity Health de Healthcare en Nueva Zelanda, Erica Amon, y el director del programa de Prevención y Atención a la cronicidad, Sebastià Santaeugènia, fueron los encargados de exponer sus visiones sobre este tema.

Robert A. Petzel indicó que la atención geriátrica de larga duración tiene que estar centrada en el paciente, ya que “éste es el que controla su atención y toma la decisión sobre lo que le va a ocurrir”. Con este tipo de atención, los pacientes tienen acceso a su registro médico, puesto que todo el sistema se centra en las necesidades del veterano y no en lo que quiere proporcionar el proveedor de servicios, teniendo así cuidados disponibles las 24 horas al día los siete días a la semana.

Por su parte, Erica Amon señaló la importancia de tejer una red de servicios sanitarios centrados en el paciente para hacer un mejor uso de todo el personal y de las herramientas disponibles. “Se debe diseñar este modelo con los recursos de los que disponemos, intentando utilizar al máximo la experiencia de los expertos con los que contamos”, añadió.

Amon también defendió la mejora de los autocuidados para que los pacientes pudieran cuidarse a sí mismos. Además, señaló que las interacciones en el domicilio del paciente optimizan el sistema de salud, mejorando la experiencia del paciente con respecto a los cuidados y reduce el coste per capita de los servicios sanitarios, mejorando la salud de las poblaciones.

Por su parte, Sebastià Santaeugènia aseguró que es funadamental contar con una historia clínica compartida y accesible para el paciente, en línea con un modelo de atención integrada y centrada en la persona, siendo ésta protagonista esencial del autocuidado y de la propia gestión de su enfermedad.

