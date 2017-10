LA ONCE Y EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE COLABORAN EN LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

La ONCE y el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, en Bormujos, Sevilla, han firmado este martes un convenio de colaboración para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual, por el que el voluntariado del centro sanitario realizará labores de acompañamiento a pacientes con ceguera y discapacidad visual grave que lo precisen.

La ONCE cuenta con unos 300 afiliados en la comarca del Aljarafe que, además, son usuarios de este hospital y que, con este acuerdo podrán acceder con mayor autonomía a los distintos servicios prestados en el centro sanitario.

El objetivo del acuerdo es establecer un marco de colaboración para el desarrollo de proyectos de sensibilización, fomento y promoción del voluntariado social y contribuir a la prestación de servicios de voluntariado a los afiliados de la ONCE en el ámbito del Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe.

Para su puesta en marcha, el voluntariado del centro recibirá información, formación y apoyo para el ejercicio de las funciones de acogida y acompañamiento hospitalario, que tengan como destinatarios los afiliados de la ONCE, estableciéndose en coordinación con el responsable de Desarrollo Solidario de este hospital los circuitos necesarios para la derivación de casos susceptibles de recibir estos servicios voluntarios.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, destacó tras la firma que “las personas son y deben seguir siendo el centro del sistema sanitario andaluz y este paso que damos hoy, que es pionero en su ámbito, es un avance que facilita el acceso, la movilidad y la plena integración de las personas con discapacidad en sus necesidades de su día a día en un centro hospitalario, tanto en sus consultas externas como durante su ingreso”. En este sentido, confió en que este acuerdo sirva como referente para que otros hospitales faciliten al máximo la atención al colectivo de personas ciegas y con discapacidad visual grave.

Esta iniciativa se enmarca en la línea estratégica de accesibilidad universal a los servicios sanitarios de este hospital que busca favorecer la autonomía personal de todos los usuarios, así como la plena integración de las personas con cualquier tipo de discapacidad física o intelectual en la sociedad.

En palabras de Mª Dolores Acón, directora gerente del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe “este convenio de colaboración supone un gran hito para ambas organizaciones. Es la primera vez que se lleva a cabo un acuerdo de estas características entre una empresa de reconocido prestigio a nivel nacional como es la ONCE y un centro sanitario de la Orden de San Juan de Dios que a su vez aúna la singularidad de ser un hospital integrado dentro del Servicio de Salud Público de Andalucía. Se unen dos instituciones de reconocido prestigio social en un proyecto de voluntariado que refuerce la prestación de servicios que se ofrece a la población del Aljarafe desde el Hospital San Juan de Dios”.

En este sentido, Cristóbal Martínez confió en que este acuerdo sirva como referente para que otros hospitales faciliten al máximo la atención al colectivo de personas ciegas y con discapacidad visual grave. Este convenio dará cobertura a una población de 300 personas, afiliadas a la ONCE, que viven en la comarca del Aljarafe y tienen como centro de referencia el Hospital de San Juan de Dios.

