EL HIELO EN EL ÁRTICO ERA CASI EL DOBLE DE GRUESO QUE EL DE GROENLANDIA HACE 140.000 AÑOS

Una plataforma de hielo de más de un kilómetro de espesor cubrió el océano Ártico en el Pleistoceno hace unos 140.000 años, lo que respalda la teoría de que una placa helada flotante pudo haberse formado en este lugar del planeta durante algunas de las Edades de Hielo de la Tierra.



Así lo señalan cuatro científicos en un estudio publicado en la revista ‘Nature Communications’. La investigación fue dirigida por Ed Gasson, del Departamento de Geografía de la Universidad de Sheffield (Reino Unido).

Los investigadores utilizaron un modelo informático de capas de hielo para mostrar que el Ártico pudo haber tenido una plataforma de un kilómetro de espesor que cubría toda la cuenca, un tamaño que es 1,7 veces superior al de la actual capa de hielo de Groenlandia.

El estudio también encontró que la plataforma de hielo del Ártico podría haber aumentado el volumen de capas heladas en la tierra que rodea el Ártico. Su presencia también puede explicar las discrepancias en las reconstrucciones del nivel del mar.

"El estudio es importante porque abre nuevas investigaciones sobre qué papel jugó esta pieza que faltaba anteriormente en los períodos glaciales de la Tierra. Aunque estos períodos de la historia de la Tierra ya han sido ampliamente estudiados, son muchas las cosas que no se explican por completo. El impacto que tuvo una plataforma de hielo del Ártico en el sistema climático es una gran pregunta sin respuesta", explica Gasson.

Los resultados son consistentes con un descubrimiento reciente de erosión del hielo (una zanja angosta en el lecho marino causada por el movimiento del hielo) en la dorsal de Lomonosov, que se extiende a través de la cuenca del Ártico, que señala que podría haberse formado una plataforma de hielo flotante en el Ártico durante algunas de las Edades Hielo del planeta.

La plataforma de hielo probablemente se formó durante el penúltimo período glacial, hace alrededor de 140.000 años. Todavía no hay evidencia de que también se formara durante el Último Máximo Glacial Último, hace unos 20.000 años, cuando gran parte de América del Norte y el norte de Europa estaba cubierta por capas de hielo. El estudio sugiere que esto podría deberse a diferencias en la órbita de la Tierra o porque la capa de hielo de Eurasia no se expandió tan completamente hacia la cuenca del Ártico.



