HELADAS, NIEBLAS Y SOL EN UNA PRIMERA SEMANA DEL AÑO CON TIEMPO ESTABLE

- Lloverá ocasionalmente sólo en Galicia, Canarias y zonas del Mediterráneo. El tiempo anticiclónico y estable de estas Navidades se quedará en buena parte de España durante la primera semana del año, con lo que predominarán las temperaturas bajo cero en amplias zonas de la mitad norte peninsular, las nieblas en el interior de la península y el cielo soleado en las horas centrales del día, con algunas excepciones de lluvias primero en Galicia y luego en Canarias y en áreas del Mediterráneo.

La portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ana Casals, explicó este lunes a Servimedia que hay un anticiclón en el oeste de Europa, principalmente en las islas británicas, España, Portugal y parte de Francia, que bloquea la entrada de perturbaciones atmosféricas.

“Es lo suficientemente fuerte como para no dejar entrar una baja muy profunda sobre los países escandinavos, otra que se descuelga sobre Italia y Grecia, y otra sobre las Azores. El anticiclón va ganando protagonismo y no parece que se vaya a acabar esta semana”, señaló.

Las noches y los amaneceres de muchas zonas del interior peninsular transcurrirán con heladas y nieblas engelantes, esto es, cuando se forman cristales, plumas y agujas y hielo suave de color blanco sobre superficies sólidas debido al congelamiento de gotitas de agua al contacto con árboles, farolas, etc. “El calor que la tierra absorbe de día lo irradia de noche. Como no hay nubes que hagan de tapadera, se va el calor y el aire del suelo se va enfriando. Por eso tenemos inversión de temperaturas”, apuntó.

Casals indicó que este martes habrá nieblas en la Meseta Sur y, con carácter persistente, en Huesca y el interior de Cataluña, y heladas en el interior de la mitad norte y el este de la península, que serán más intensas en los Pirineos.

El cielo de este martes estará nuboso o muy nuboso en Galicia, Extremadura, el oeste de ambas mesetas y el extremo occidental de Andalucía, donde lloverá débilmente, sobre todo en Extremadura y el oeste de Galicia. En el noroeste de la península podría nevar, con la cota de nieve situada entre 1.400 y 1.900 metros.

Habrá intervalos nubosos en el resto de la vertiente atlántica peninsular y cielos despejados o poco nubosos en el resto de la península y Baleares. En Canarias se esperan intervalos nubosos en las islas occidentales, con posibilidad de alguna lluvia débil en La Palma, y el sol brillará en las orientales.

MIÉRCOLES Y JUEVES

Por otro lado, Casals recalcó que el miércoles aparecerán nieblas en Extremadura, el oeste de la Meseta Sur, Huesca, el interior de Cataluña y, con posibilidad de ser localmente persistentes, la Meseta Norte.

El miércoles habrá nubes en Galicia, el norte de Extremadura y la Meseta Norte, donde no se descarta alguna precipitación débil y dispersa; intervalos nubosos en el resto de la zona centro peninsular, y cielos soleados o poco nubosos en el resto del país. Las temperaturas bajarán en el este de la Meseta Norte y el alto Ebro y subirán en el resto del centro peninsular, y soplarán intervalos de viento fuerte del norte en el Ampurdán (Girona).

Para el jueves, Casals comentó que surgirán nieblas en ambas mesetas y Extremadura, que serán localmente persistentes en la Meseta Norte y con posibilidad de serlo en los valles del resto del interior de la península, y helará débilmente en el interior de la mitad norte y en zonas altas del este peninsular, sobre todo en el entorno de los Pirineos y en Castilla y León.

Este jueves habrá nubes bajas en gran parte de ambas mesetas y en Extremadura, lo que estará asociado a las zonas de nieblas, aunque tenderán a abrirse claros en muchas zonas a lo largo del día, y cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, salvo en las áreas de nieblas. Las temperaturas descenderán ligeramente en buena parte de la península y soplarán vientos fuertes en el noreste de Girona y el este de Baleares.

DE VIERNES A DOMINGO

En cuanto al viernes (festivo por los Reyes Magos) y el próximo sábado, Casals indicó que podría llover en las islas más occidentales de Canarias, lo que sería localmente fuerte en El Hierro y La Palma, aunque no se descarta en el resto de las islas de más relieve.

El área mediterránea tendrá nubes o intervalos de nubes bajas, con alguna posible lluvia débil y dispersa en el Levante peninsular, el Estrecho, el litoral occidental de Málaga y Baleares, y el sol continuará imponiéndose en el resto del país, excepto en las zonas de nieblas, que serán el valle del Duero, los valles de Extremadura y, con posibilidad de ser localmente persistentes, la Meseta Sur y la cuenca del Ebro.

El viernes y el sábado descenderán las temperaturas en el tercio este peninsular, Baleares y Canarias, y helará en el interior de las mitades norte y este de la península, sobre todo en la Meseta Norte, el área pirenaica y el Sistema Ibérico.

Por último, Casals precisó que la predicción meteorológica para el domingo no está clara, aunque indicó que “se mantiene la posibilidad de precipitaciones en las islas de mayor relieve de Canarias, aunque con menor probabilidad e intensidad que en días anteriores”.

