HAZTEOIR BOICOTEA LA PELÍCULA 'FE DE ETARRAS' POR "FRIVOLIZAR" CON LAS VÍCTIMAS DE ETA

HazteOir.org ha lanzado una campaña de recogida de firmas para boicotear el proyecto de comedia 'Fe de etarras', que han anunciado Netflix y Mediapro, por considerar que "frivoliza con las víctimas de ETA".

En la campaña, que este jueves contaba con el apoyo de 16.680 firmas, HazteOir pregunta a los directivos de Netflix y Mediapro Erik Barmack y Javier Méndez, respectivamente, si producirían una comedia sobre los atentados del 11-S en Nueva York. “¿Entonces por qué frivolizan con las víctimas de ETA?”, les pregunta.

La petición recuerda a los ejecutivos de ambas compañías que el terrorismo de ETA ha sido continuo durante cinco décadas y ha provocado el asesinato de 829 personas, entre ellas 23 niños, además del secuestro de 86 personas y miles de heridos, amenazados y extorsionados por la banda.

“Si a pesar de todo, ustedes deciden seguir adelante con su película, propondré a todos mis familiares y amigos que se den de baja de Netflix y promoveré una campaña de boicot a su plataforma. Confío en que no será necesario”, señalan en su misiva.

Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, explica el lanzamiento de esta petición ciudadana en estos términos: “Miles de españoles no olvidamos el dolor causado durante cuatro décadas. No podemos consentir que ninguna empresa se lucre a costa de humillar a las víctimas”.

En la petición, los firmantes indican a los directivos de ambas productoras que confían en que atiendan su propuesta y no sea necesario el boicot. “España entera tiene una deuda de gratitud con las víctimas del terrorismo impagable y desde luego, no puedo callarme ante el dolor que sé que su película provocará”, concluye.

'Fe de etarras' comenzará a rodarse en los próximos días. Estará dirigida por el director y guionista donostiarra Borja Cobeaga ('Pagafantas') y tendrá como protagonista a un comando de ETA. Será el segundo filme español que produce Netflix.

