HALLAN EL FÓSIL DE UNA REPTIL DEL JURÁSICO EMBARAZADA DE OCTILLIZOS

Un equipo de paleontólogos ha descubierto parte del esqueleto de una hembra de ictiosaurio que vivió hace 180 millones de años y estaba embarazada, ya que los científicos hallaron los restos de entre seis y ocho embriones.



El fósil fue estudiado por Mike Boyd y Dean Lomax, de la Universidad de Manchester (Reino Unido), y los resultados están publicados en un artículo en la revista ‘Proceedings of the yorkshire Geological Society’.

Los restos fueron recogidos en 2010 cerca de Whitby (noreste de Inglaterra) y pertenece al Jurásico temprano. Estaban en poder del coleccionista de fósiles Martin Rigby, quien pensó que el espécimen podría tener embriones. Lomax confirmó esa sospecha y el ejemplar fue adquirido por el Museo de Yorshire, en York (noreste de Inglaterra).

Los ictiosaurios eran reptiles acuáticos que dominaban los mares del Jurásico. Dieron a luz a crías vivas en lugar de poner huevos y no necesitaron regresar a la tierra ni siquiera para reproducirse. Eran carnívoros y se alimentaban de otros reptiles, peces e invertebrados marinos, como los belemnites de calamar.

Los fósiles de ictiosaurios son bastante comunes en el Reino Unido y se encuentran a menudo en las rocas del Jurásico británico. Sin embargo, sólo cinco especímenes de ictiosaurios de Gran Bretaña se han encontrado con embriones y ninguno con tantos. Todos ellos fueron recolectados para exposiciones del Jurásico en el suroeste de Inglaterra y tienen entre 200 y 190 millones de años.

El examinado por Boyd y Lomax es el primero que se encuentra en Yorkshire. Se trata de una atracción estrella en una nueva gran exposición llamada ‘Yorkshire's Jurassic World,’ inaugurada el pasado 24 de marzo.

Las rocas jurásicas de Yorkshire han alojado cientos de ictiosaurios y otros esqueletos de reptiles marinos, pero hasta ahora no se habían registrado embriones de reptiles. El nuevo espécimen, además de ser el primer ictiosaurio con embriones detectado en Yorkshire, también es geológicamente el más joven de los especímenes portadores de embriones británicos, puesto que se remonta a la división Toarciana del Jurásico, esto es, hace alrededor de 180 millones de años.

‘STENOPTERYGIUS’

El espécimen procede de una pequeña roca que ha sido cortada por la mitad y pulida, lo que expone varias costillas grandes (de la adulta) y varias cadenas de vértebras y varios huesos pequeños indeterminados. Boyd y Lomax dicen que hay al menos seis embriones presentes, pero probablemente ocho.

"También consideramos la posibilidad de que los pequeños restos pudieran contener contenido estomacal, aunque parecía muy improbable que un ictiosauro pudiera tragar de seis a ocho embriones abortados o ictiosaurios recién nacidos al mismo tiempo. Y esto no parece haber sido el caso porque los embriones no muestran erosión por los ácidos estomacales. Además, los embriones no están asociados con ningún contenido estomacal que aparezca comúnmente en los ictiosaurios del Jurásico Inferior, como los restos de belemnites tipo calamar", apunta Boyd.

Hasta ahora se han documentado ocho especies diferentes de ictiosaurio con embriones. De lejos, el ictiosaurio con embriones más comúnmente encontrado es el ‘Stenopterygius’. Más de 100 especímenes de ‘Stenopterygius’ con entre uno y 11 embriones se han encontrado en Holzmaden y áreas aledañas (Alemania).

"Los sitios alemanes tienen aproximadamente la misma edad que el nuevo espécimen de Whitby y es posible que el nuevo espécimen también sea ‘Stenopterygius’, pero no se conservan características identificables en el adulto o los embriones. Sin embargo, este es un hallazgo importante", agrega Lomax.

"Éste es un hallazgo increíble y la investigación de Dean y Mike nos ha ayudado a confirmar que es el primer ejemplo de embriones de ictiosaurio fosilizados que se encuentran en Yorkshire. Su exhibición en ‘Yorkshire Jurassic World’ incorpora la última tecnología digital para revelar los embriones y explicar el significado del descubrimiento. También nos permite mostrar un lado más suave y más cariñoso de los dragones marinos, que fueron los principales depredadores marinos de su época", explica Sarah King, conservadora de ciencias naturales en el Museo de Yorkshire.



