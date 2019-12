Greta Thunberg reprocha a los políticos usar la Cumbre para "negociar lagunas"

La joven activista Greta Thunberg ha reprochado a los líderes políticos de los países que participan en la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que usen este encuentro internacional para "negociar lagunas y evitar aumentar su ambición" y ha advertido de que el mayor peligro no es la "inacción", sino que los políticos y directivos pretendan que hacen algo cuando "no hacen casi nada", según recoge Europa Press.

Y es que, según Thunberg, "los países están encontrando maneras muy inteligentes para eludir la actuación", como por ejemplo, trasladando sus emisiones al extranjero o directamente no cumplir sus promesas de aumentar la ambición climática. "Hay que poner fin a esto", ha emplazado, para añadir que "los cambios necesarios no están todavía a la vista", pues "la política que se necesita no existe en la actualidad pese a lo que puedan escuchar de boca de los líderes del mundo".



Además, ha reprochado de nuevo a los políticos presentes en el Plenario su actitud: "¿Cómo reaccionan ante estas cifras sin sentir al menos cierto nivel de pánico? ¿Cómo reaccionar al hecho de que no se está haciendo nada sin sentirse al menos un poco enfadados? ¿Y cómo comunican, trasladan este mensaje, sin mostrarse alarmistas? Quiero saber cómo lo logran".