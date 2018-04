Granados sobre Cifuentes: "Si buscas venganza, cava dos fosas"

El exconsejero madrileño Francisco Granados ha opinado hoy que la dimisión de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid responde a "cuestiones personales" que no tienen nada que ver con él, y ha resumido lo ocurrido con una frase que le "gusta mucho": "Si buscas venganza, cava dos fosas".



En declaraciones a los periodistas a su salida de la Audiencia Nacional, donde ha declarado por cuarto y último día imputado en el caso Púnica, Granados ha dicho que él no conocía el vídeo del hurto de Cifuentes en un supermercado y que no está contento con lo que ha pasado.



"No estoy nada contento con lo que ha ocurrido en los últimos días; yo creo que cualquier persona de bien no se puede alegrar con las imágenes que hemos visto estos días y menos aún si es una persona a la que conoce", ha dicho, y ha añadido que es "un momento de profunda tristeza porque creo que ningún ser humano se merece estar expuesto en una situación tan bochornosa".



Sobre el vídeo, Granados ha reconocido que "rumores sobre esta cuestión ha habido en los últimos años, pero ya saben ustedes que cuando uno se dedica a la política este tipo de cuestiones son muy habituales".



"Es verdad -ha agregado- que a mi esta señora, Cristina, me ha insultado mucho en los últimos tiempos, creo que no se ha portado nada bien conmigo, ha sido muy injusta, pero eso no quita para que yo sienta tremendamente en lo personal todo esto que ha ocurrido".



Ha negado que en el PP de Madrid hubiera diferencias durante los años en que lo presidía Esperanza Aguirre: "No ha habido familias, es mentira, esto no es ninguna lucha de familias, no ha existido esa división, no ha habido eso que está diciendo de que unos se tapan unas familias a otras".



"Esto responde más a cuestiones personales. Hay una frase que me gusta mucho: 'Si buscas venganza, cava dos fosas', y yo creo que este tipo de cosas están respondiendo más a cuestiones personales, que desde luego nada tienen que ver conmigo gracias a Dios", ni tampoco con el partido.