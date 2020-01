González reconoce a Guaidó como "único representante legitimado" y Zapatero dice que Sánchez "acierta" en no recibirle

El expresidente del Gobierno Felipe González ha subrayado este viernes que considera al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó como "único representante legitimado democráticamente" del país, "de acuerdo con la Constitución de Venezuela", según recoge Europa Press.

Después de que el también expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero afirmase en la Cadena Ser que Pedro Sánchez "acierta" no recibiendo este sábado a Guaidó en su visita a Madrid, González ha emitido un comunicado para reconocer al líder opositor, presidente de la Asamblea de Venezuela, cómo único representante legitimado democráticamente "frente al poder fáctico representado por la tiranía de Maduro y sus apoyos espurios de la llamada Asamblea Constituyente, del Tribunal Supremo o de la cúpula militar".



Por su parte, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cree que Sánchez "no se equivoca, acierta" no recibiendo a Juan Guaidó, que visitará este sábado Madrid y se verá con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.