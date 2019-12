El Gobierno expresa respeto a la sentencia sobre Junqueras y al poder judicial europeo

"Recibimos las sentencias con el respeto al poder judicial, en este caso al poder judicial que emana de los tratados de la UE de la cual nos sentimos miembros orgullosos. Compartimos los valores de la UE como no podía ser de otro modo", ha dicho Marlaska a preguntas de los medios de comunicación.



Según recoge Europa Press, el ministro no ha ido más allá de expresar este respeto a pesar de la insistencia de los periodistas y no ha querido opinar sobre si Junqueras debería ser puesto en libertad, puesto que cumple condena impuesto por el Tribunal Supremo por el proceso independentista del 1-O.