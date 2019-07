El Gobierno ofrece una coalición con cualquier dirigente de Podemos menos con Iglesias

Celaá no descarta a Irene Montero en el Gobierno: salvo Iglesias, "todo lo demás es un escenario abierto". La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, no ha descartado este viernes la posible incorporación de Irene Montero ni de otros miembros de la dirección de Podemos en un ejecutivo de coalición, insistiendo en que el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, solo ha dejado claro que quien no puede estar es Pablo Iglesias. "No ha dicho más de nadie, por lo tanto, todo lo demás creo que es un escenario abierto", ha dicho.



A tres días del debate de la investidura, la oferta de Pedro Sánchez para un Gobierno de coalición sin Pablo Iglesias se mantiene. Los socialistas abren la puerta a cualquier dirigente de Unidas Podemos previo paso por un acuerdo programático y que los nombres sean consensuados con el presidente.

Así, se ha preguntado si acaso los de Iglesias piden ahora "otra cosa" y le ha advertido de que es él quien tiene que decidir entre el interés general o el suyo personal .

Los socialistas han rebajado el nivel de exigencia con respecto a la semana pasada, cuando se abrieron a la incorporación de miembros de Unidas Podemos con un perfil técnico y no tanto político, ahora, el Ejecutivo sostiene que está dispuesto a plantearse la incorporación de miembros "representantivos" de Unidas Podemos.