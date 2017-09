El Gobierno contempla “todos los escenarios posibles” ante el referéndum en Cataluña

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este viernes. El ministro ha insistido en que el Gobierno de España tiene preparados todos los mecanismos ante el desafío “todos los escenarios posibles” que plantean desde la Generalitat de Cataluña el próximo 1 de octubre.

Méndez de Vigo ha insistido en que se cuentan con “los instrumentos necesarios” para hacerlos frente. "El Gobierno contempla todas las posibilidades y tiene estudiadas las respuestas" para "hacer cumplir la ley", ha manifestado el ministro, recalcando que actuará con "proporcionalidad" y "mesura" y "siempre con la mano tendida" para el diálogo.

Sobre la discutida posición de los Mossos D’Esquadra ante el aviso de la CIA de un atentado en La Rambla de Barcelona, Méndez de Vigo ha insistido en que se trata de un proceso que se está investigando judicialmente por lo que ha evitado mostrar una posición concreta. El portavoz del Ejecutivo sí ha insistido en que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, debe explicar "por qué negó esa comunicación".

Frente a las acusaciones de la Generalitat de que el Estado no dio credibilidad al aviso de Estados Unidos, el ministro ha querido dejar claro que "los únicos responsables" de los atentados del pasado 17 de agosto son los terroristas, "nadie más", y ha insistido en que "no es aconsejable" mantener debates públicos sobre la operativa policial. "Al Gobierno le compete decir que lo importante es mantener la unidad frente al terrorismo", ha sentenciado.

Presión ante el 1-O

El portavoz del Gobierno se ha mostrado este viernes en la misma línea que Soraya Sáenz de Santamaría, aunque la vicepresidenta del gobierno ha sido mucho más dura. “Por supuesto que no se va a celebrar. A un mes no hay legalidad, no hay logística, no hay firma… ” ha dicho Sáenz de Santamaría en relación al referéndum del primero de octubre.

“Creo que han perdido todo tipo de vergüenza democrática” ha dicho, para añadir que “si lo quieren celebrar un día, probablemente ese mismo día tendrán el recursos. Desde luego eso a nosotros no nos pilla desprevenidos”.

Los preparativos del 1-O continúan y desde los sectores independentistas insisten en que no se paralizará el proceso. “El referéndum se va a celebrar. Claro que se va a celebrar” gritaba desde la tribuna de oradores el pasado miércoles el diputado de ERC Joan Tardá, dirigiéndose a la bancada popular.

A la espera de que la ley de ruptura con el Estado se apruebe, JxSi y la CUP anunciaron el día de la presentación que se tramitará y aprobará antes del día del referéndum. “Todos los ciudadanos tienen que conocer todas las opciones antes de votar” explicaban.