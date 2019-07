El Gobierno protesta ante el Vaticano por la "injerencia" de Nuncio en la exhumación de Franco

El Gobierno ha anunciado una queja formal al Vaticano por la "injerencia" del Nuncio sobre la exhumación de Franco. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que el Gobierno va a enviar a lo largo de este lunes 1 de julio o del martes 2, como tarde, una queja formal al Vaticano por la "injerencia" del Nuncio del Vaticano, Renzo Fratini, al afirmar que el Ejecutivo español pretende "resucitar a Franco" con su exhumación, según recoge Europa Press.







"Estas declaraciones no me han extrañado, ya he tenido alguna conversación difícil con el nuncio. Va a tener una respuesta contundente por parte del Estado español", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha tachado en la cadena SER esos comentarios de "improcedentes e inaceptables" en el "fondo y en la forma" porque, según ha explicado, un embajador de la Santa Sede "no tiene que entrar en los asuntos internos de un Estado" y en un tema "tan importante como es exhumar los restos de un dictador".



La vicepresidenta ha subrayado que la Santa Sede no puede "obstaculizar" la exhumación de los restos de Franco. "Espero que el Vaticano de alguna manera ponga las cosas en su sitio", ha señalado en relación con las declaraciones de Fratini, del que ha indicado que "no debe tener otra posición más allá de las instrucciones de su Estado de no obstaculizar".