El Gobierno sentencia Garoña: cierra la central y pone fin a la batalla por la nuclear

La central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, cerrará de forma definitiva después de que el Gobierno haya decidido no renovar la autorización para explotar la planta. El anuncio se ha hecho hoy en rueda de prensa por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a una semana de que se cumpla el plazo para que el Ejecutivo tomara una decisión.

El Gobierno ha querido informar sobre el futuro de la planta nuclear en rueda de prensa ante los medios de comunicación. Se trata de la central que más años ha operado en España y la decisión del Ejecutivo, según el ministro, llega porque las "circunstancias actuales" no garantizan la suficiente certidumbre ante la oposición frontal de todos los grupos políticos.

La reapertura y las discrepancias han llevado al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar esta decisión. Las palabras de Nadal han defendido que ha faltado un “debate sosegado” y considera que se ha utilizado como un “símbolo de discusión política” y de “batalla política” con posiciones políticas marcadas de antemano. De esta forma el gobierno deniega la continuidad de la explotación a Nuclenor, empresa formada por Iberdrola y Endesa.

Nadal ha explicado que la decisión del Gobierno se h tomado tras un análisis de los "pros y contras". El ministro ha añadido que a la decisión de reabrir se tendrían que haber añadido dos años, ya que la planta tendría que acometer las obras exigidas desde el Consejo de Seguridad Nuclear. A esto se añade la oposición de todos los partidos políticos y el debate interno de los accionistas.

Sobre ellos, Iberdrola y Endesa, desde el gobierno critican sus “cambios constantes” de posturas en los últimos años y su falta de acuerdo. Además, en 2012 tomaron la decisión unilateral de extraer combustible lo que supuso una multa millonaria.





Aplausos ante el cierre

Los tres principales partidos de la oposición han aplaudido la postura anunciada hoy por el gobierno. Para PSOE, Ciudadanos y Podemos es una buena noticia pero resaltan el “tiempo perdido”, el “retraso” y la “tardanza” en tomar esta decisión.

La socialista Pilar Lucio, portavoz de Medio Ambiente en el Congreso España ha señalado que “no necesita Garoña” y la tardanza del gobierno de Rajoy en tomar una decisión ha implicado perder “un tiempo precioso” en declaraciones a la agencia Europa Press. Para el PSOE es imprescindible la comparecencia del ministro Nadal en sede parlamentaria para conocer los planes del gobierno y abrir un debate sobre el futuro energético.

Para Unidos Podemos “por fin se termina el culebrón de Garoña” en palabras de Juan López de Uralde, portavoz del grupo en el Congreso. "El Gobierno nos ha dado la razón y reconoce que la central no puede funcionar en condiciones de seguridad", ha señalado.

Desde Ciudadanos, a través de su secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, defienden que no entienden “que se haya tardado tanto tiempo en tomar una decisión como ésta". No obstante, ha señalado que se "congratula" de la decisión del Gobierno de cerrar el silo nuclear, porque Garoña "es inviable desde el punto de vista técnico y de seguridad y no aporta casi nada al mix energético español"

El futuro de la planta

Desde el gobierno insisten en que confían en que “no haya más Garoñas” y confirman que el cierre del reactor tendrá un “nulo impacto” sobre el sistema energético español, ya que lleva sin funcionar desde el año 2012. Los partidos políticos en su mayoría presionan para que no haya más centrales nucleares en España por lo que cree que se tendrá que “discutir”.

Nadal ha insistido en que el Ejecutivo de Rajoy quiere “mantener el parque nuclear” frente a la posición del Partido Socialista que se marca como objetivo el año 2028 para que no haya ninguna planta nuclear en suelo español. El desmantelamiento se cree que estará finalizado entre 13 y 16 años y han manifestado que los trabajadores tienen el “futuro garantizado”. El objetivo del Ejecutivo es trabajar con la Junta de Castilla y León para buscar la "viabilidad" de futuro en la comarca.