El Gobierno de Madrid limita la conciliación familiar de los profesionales sanitarios

Según SATSE, el sindicato de enfermería, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, ha decidido recortar la conciliación familiar de los más de 80.000 trabajadores dependientes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). "Lo hace impidiendo que los profesionales sanitarios, entre ellos enfermeras, matronas y fisioterapeutas, puedan ejercer su derecho a lo largo del periodo que hasta ahora se les permitía", denuncian.

Hasta ahora una enfermera que necesitaba conciliar y tenía un hijo menor de 12 años o familiar a su cargo podía ejercer este derecho a lo largo de todo el periodo, las veces que lo necesitara. Ahora, una Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Sermas les obliga a hacerlo por una sola vez y con una duración mínima de un mes, lo que impide, de facto y en muchos casos, dicha conciliación.

En un comunicado SATSE señala que "poco a poco, explican desde SATSE Madrid, se están aplicando recortes a los derechos a los profesionales sanitarios del Sermas. Así pagan desde el Gobierno de la Comunidad y desde la Consejería de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero, el sacrificio que durante meses hemos realizado y que hoy en día seguimos realizado, tanto los profesionales como nuestras familias”.

El Sindicato interpreta esta instrucción del Gobierno regional como “una nueva forma de recortar las escasas plantillas sanitarias del Sermas. Mientras que en otras CCAA se están incrementando con nuevas contrataciones, en Madrid hacemos lo contrario”, añaden.

No se refuerzan las plantillas enfermeras, añaden, “se están limitando al máximo las nuevas contrataciones y se está haciendo un uso político de las contrataciones al afirmar desde el PP y Ciudadanos que se están llevando a cabo cuando lo único que se está haciendo, y no en todos los casos, es renovar a algunas de las que ya estaban trabajando. A día de hoy hay muchas enfermeras que no han renovado sus contratos Covid, especialmente aquellos que lo hicieron en abril”, concluyen.