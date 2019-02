El Gobierno critica el viaje de Arrimadas a Waterloo porque ayuda a "internacionalizar la tensión" por Cataluña

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha criticado este viernes el viaje que hará este domingo a Waterloo (Bélgica) la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, para decirle al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, que la República catalana "no existe".

"Ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea, no es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación que solo beneficia a los radicales", ha declarado la portavoz del Gobierno en referencia al juicio a los líderes independentistas por su papel en el proceso soberanista.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha afirmado que yendo hasta la casa donde reside Puigdemont, Inés Arrimadas y el resto de diputados del Parlament que la acompañarán contribuyen a "internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo", lo cual le parece "una insensatez" teniendo en cuenta que dicen defender la acción de la Justicia.

La dirigente de Cs no pretende reunirse con el expresidente catalán -que fue procesado por el Supremo pero se marchó de España para evitar ser encarcelado y juzgado-, y se limitará a hacer unas declaraciones a la prensa en Waterloo para recordarle "que la República no existe, que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la Justicia" y que "la mayoría de catalanes quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos".





EL GOBIERNO APUESTA POR LA MODERACIÓN Y LA CONVIVENCIA

Celaá ha señalado que el Gobierno ha apostado por la "sensatez", la "moderación", la "convivencia" y la "responsabilidad" frente a "las falsedades del relato independentista" y a quienes levantan "un muro de enfrentamiento", y va a "seguir defendiendo el orden constitucional". "No nos vamos a apartar ni un milímetro de ese principio. Diálogo y ley, como dijimos desde el primer día", ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que el diálogo es "la única herramienta" que existe para "trabajar en democracia" y para poder abordar la cuestión de Cataluña "dentro de la Constitución". Además, el Gobierno cree que "ese diálogo viene dando sus frutos y se verán", ha añadido.

La portavoz ha recordado el discurso que pronunció esta semana el Rey Felipe VI en la clausura del Congreso Mundial de Derecho en Madrid, donde advirtió de que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad".

Según Celaá, lo que explicó el Rey "bien lo saben las fuerzas independentistas, que no han conseguido ni una sola de sus exigencias anticonstitucionales", y también el resto de partidos con representación parlamentaria, ya que "no se puede aspirar a una aplicación punitiva y perpetua de la ley contra quienes no piensan igual". "En un Estado de Derecho, ni la ley puede ser ilegal ni la Justicia injusta", ha apostillado.





LA HUELGA EN CATALUÑA "NO FUE UN ÉXITO"

Respecto a la huelga general que se llevó a cabo este jueves en Cataluña para protestar contra el juicio a los políticos independentistas en el Tribunal Supremo, la ministra ha afirmado que los datos de seguimiento indican que "no fue un éxito".

A su modo de ver, esto es consecuencia del diálogo impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en Cataluña y de que la ciudadanía "sabe que las autoridades catalanas han de salir de la quimera" y que en política se trabaja "en el marco de la ley y de la Constitución".

Sobre los disturbios y el corte de calles y carreteras, Celaá ha dicho que, al final, quienes llevaron a cabo esas acciones "no pudieron parar Cataluña" y tampoco conseguirán que se ignore el hecho de que "el independentismo no tiene la mayoría social" en esa comunidad.