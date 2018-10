La Generalitat celebra la comparecencia de Sánchez sobre Cataluña y le pide "claridad"

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha celebrado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca próximamente en el Congreso en un debate monográfico sobre Cataluña, pendiente de fecha.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha pedido que sirva para que aclarar sus propuestas hacia Cataluña: "Pedimos claridad sobre las soluciones políticas para un conflicto que es político".

Artadi ha concluido que la Generalitat seguirá con mucho interés esa intervención, y ha lamentado que hasta ahora Sánchez se ha instalado en una dinámica por la que ofrece "muchas palabras y pocos hechos".

Ha insistido en que el Govern mantiene su rechazo a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y ha reiterado que, si Sánchez quiere el aval, primero deber formular "gestos" sobre los presos soberanistas y la autodeterminación.

"La aprobación de los Presupuestos del Estado está en manos de Sánchez. Depende exclusivamente de él que esto funcione", ha resumido Artadi.





ULTIMÁTUM E IGLESIAS

Torra lanzó un ultimátum a Sánchez a principio de mes advirtiéndole de que retiraría el apoyo parlamentario de los independentistas en el Congreso, y Artadi ha precisado que este ultimátum se materializará con un 'no' a las cuentas si no llegan estos gestos.

Sin embargo, ha añadido que este 'no' no será a todas las iniciativas que presente el Gobierno central a partir de esa fecha -leyes, decretos u otras-, ya que habrá que estudiar "en cada caso" si el independentismo las apoya o no.

Artadi ha aplaudido que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, haya abierto la puerta a reunirse con el expresidente Carles Puigdemont, y ha celebrado que entiende que hay que dialogar "con todo el mundo y esto es positivo".