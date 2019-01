La Generalitat aprueba que los VTC deban precontratar al menos 15 minutos antes

El Govern ha aprobado este martes el decreto ley que obliga a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a precontratar sus servicios con una antelación mínima de 15 minutos en Cataluña, intervalo que la norma prevé que puedan ampliar ayuntamientos y entes supramunicipales.

Así lo han anunciado este martes el conseller de Territorio, Damià Calvet, y la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Precisamente ante a la Generalitat, se han manifestado durante la mañana unos 700 conductores de VTC para rechazar la aprobación de esta norma al considerar que implicará el cierre de estas empresas y el despido de sus trabajadores.

La norma prohíbe que las plataformas como Uber y Cabify puedan indicar dónde están sus vehículos antes de que el cliente les contrate, cuestión sobre la que el Govern dará un tiempo de margen para adaptarse.

También establece que los VTC no puedan circular por las vías públicas buscando usuarios ni propiciar la captación de los que no hayan precontratado sus servicios, por lo que deberán estacionarse en aparcamientos y garajes cuando no hagan ningún servicio.





PROPORCIONALIDAD

Calvet ha defendido que el Govern, con este decreto ley, "no regula en favor de unos ni en contra de los otros", y que el establecimiento de 15 minutos mínimos es proporcional, razonable y competitivo.

Ha subrayado que esta norma diferencia a taxis y VTC, y que es una oportunidad para la convivencia y competitividad de ambos, así como en beneficio de los usuarios: "El taxi tiene que hacer de taxi y el VTC de VTC".

La norma se publicará el jueves en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y entrará en vigor el viernes, momento a partir del cual el Parlament tendrá un mes para convalidarla, además de que ya se tendrán que respetar las condiciones que fija.





SANCIONES Y CONTROL

El incumplimiento de cualquier de las condiciones fijadas por el decreto ley se considerará una infracción grave, de acuerdo con la Ley 12/1987 de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor y que prevé multas que pueden llegar hasta los 1.400 euros.

Para controlar la actividad de los VTC, la norma establece que los entes locales puedan crear un registro de los vehículos que operan en su ámbito territorial para garantizar el cumplimiento de las condiciones que fija.





REGISTRO DE VEHÍCULOS VTC

El Govern activará esta misma semana un registro de vehículos VTC, que estaba en periodo de pruebas, y que servirá para regular de manera transparente esta actividad.

Este registro habilitará a Mossos d'Esquadra y policías locales, además de inspectores del departamento, a inspeccionar e imponer sanciones a los VTC: el no cumplimiento, por ejemplo, de la precontratación de 15 minutos podría suponer una multa de 1.001 euros al ser una sanción grave.





FUTURA LEY INTEGRAL

También se desarrollará una ley para regular de manera integral el transporte de viajeros con turismo --taxis y VTC-- en Catalunya: la Conselleria trabaja en su memoria preliminar y prevé hacer una consulta pública previa antes de abril e iniciar su tramitación después: "No queremos perder el tiempo".

Esta ley tratará temas como la formación de conductores, sus turnos y periodos de descanso, la reducción del impacto ambiental de esta actividad, el uso de nuevas tecnologías, mayor transparencia en las tarifas de los VTC, así como su número total y cómo se transmiten.

Para afrontar esta reforma integral, Calvet ha anunciado que se requerirá un fondo de dinero para impulsarla, que podría tomar la forma de una tasa, aunque Calvet ha remarcado que lo tendrá que determinar el Parlament.





ERES

Sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que algunas empresas de VTC han planteado si se aprobaba este decreto ley, el conseller ha constatado que de momento no hay ninguno en marcha.

Si se sacan adelante, el conseller ha asegurado que el Govern velará por que se garanticen los derechos de los trabajadores de estas empresas.