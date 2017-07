¿Qué tiene Galicia para ser tan especial?

La retranca, las fiestas familiares de horas, la comida, la playa… Es 25 de julio, día de Galicía o de la Día da Patria Galega y todos los gallegon lo celebran. Y lo hacen como buenos gallegos, a golpe de marisco y verbena. ¿Pero qué hace Galicia tan especial? Algunos jóvenes galaicos responden sobre una tierra que rebosa belleza pero de la que se tienen que marchar.

Laura, 22 años, estudiante: “la lluvia es el primer mito para los de fuera: ¡es algo bueno!”

Laura tiene 22 años. Nació y se crió en Vigo y decidió estudiar en Madrid Relaciones Internacionales. No ve por dónde empezar para comenzar a hablar de lo bueno su tierra, pero tiene claro que la comida no es lo más importante. “Sólo es una cosa. También está la combinación de mar y montaña". También destaca el ambiente, una calma que según declara no ha visto en otro lugar.

Laura se define como una enamorada de su tierra. “No importa donde vivas que tendrás la playa cerca. La cunca de albariño, la Estrella Galicia con una puesta de sol, las comidas familiares…” Incluso la lluvia es algo positivo para ella. “Ayuda a que no exista masificación de turistas. Que la lluvia es mala es un mito”. También existen aspectos negativos para ella, sobre todo la pena de la pérdida del Gallego, que se olvida a marchas forzadas porque los jóvenes ya no lo hablan. Aunque también añade: “no importa cuánto te vayas; siempre te tratarán como si nunca te hubieras ido". Laura lo tiene claro. “Acabo de volver un año después de vivir en Uruguay, viajé por toda América Latina, vi cosas increíbles, pero la verdad, como Galicia no hay ningún sitio para mí”.





Alex, 22 años, estudiante: “Las meigas, la Santa Compaña… las tradiciones están y se las tiene apego”

Alex tiene 22 años y nació en La Coruña. Para él, la combinación de un clima diferente y un paisaje único hacen de su tierra un lugar especial. “Nuestras tradiciones, nuestra lengua, el clima... parece que estás en otro país”. Para Alejandro las tradiciones de su tierra son algo que debe protegerse y que los gallegos quieren. “Las meigas, la Santa Compaña… las tradiciones están presentes y se les tiene apego”, recalca, aunque coincide con Laura cuando destaca que el uso del Galego entre las generaciones actuales es "pobre”.

Samuel, 24 años, periodista: “Galicia es un paraíso, pero las oportunidades laborales son pocas”

Su relato se tinta de claroscuros cuando habla de su tierra. Para él Galicia es un paraíso. “La gastronomía es espectacular: se come bien, barato y el clima es estupendo. Aunque somos especialistas en marisco, vendemos mucho fuera, no lo valoramos” nos cuenta el joven gallego. No obstante, su relato coincide la apreciación de que no existe oportunidad para los titulados y las que hay “están muy mal retribuidas”. “Hay trabajo: como peón, en puertos, en el campo, en la fábrica de coches… pero si tienes carrera universitaria, es más fácil irse fuera”.





Roberto, 30 años, traductor: “La lengua no se percibe como un bien precioso”

Para Roberto, un traductor de Vigo, Galicia es especial por su naturaleza. “Su posición geográfica le da un relieve único y un clima diferente”. Roberto también se lamenta sobre las pocas oportunidades laborales, aunque destaca que los gallegos valoran mucho “la formación”. Para él la lengua es algo que cuidar, y que no se considera lo suficiente. “La lengua propia nos da una identidad especial pero no se percibe como un bien precioso, sino como un barniz folclórico.” Sobre la emigración de los jóvenes, acepta que existe y es un problema, aunque también da hueco al optimismo. “Existe potencial en algunos sectores, como la pesca, la automoción, el turismo, el sector agroalimentario. Hay esperanza porque hay talento,” aunque reconoce que aún“queda mucho por hacer”.