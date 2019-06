Gabilondo asegura que trabajará con Podemos y Más Madrid por una "confluencia programática" con miras a una investidura

El candidato del PSOE a la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este lunes que trabajará con Más Madrid y Podemos para conseguir "una confluencia programática" y un "proyecto común" con miras a lograr sus apoyos para ser investido como presidente regional.

En declaraciones a los periodistas, Gabilondo, ha indicado que en la reunión que ha mantenido con la candidata de Podemos, Isabel Serra, le ha entregado el documento programático que ha entregado al resto de candidatos, menos a PP y Vox.

Unidas Podemos le ha trasladado que creen en un "proyecto de reforma, renovación y modernización y progreso para Madrid". Gabilondo ha asegurado que pese a que tienen sus "diferencias" apostarán por "un proyecto común" y van a trabajar para conseguir una confluencia programática con miras a una investidura para ver si puede haber un apoyo a la candidatura del PSOE.

"Nosotros los tres partidos (PSOE, Más Madrid y Podemos) como tal no nos hemos reunido, me he reunido con Más Madrid, me he reunido con unidos Podemos, ahora queda que Unidas Podemos se reúna con Más Madrid o que nos reunamos los tres para ver qué tipo de votación vamos a hacer (para la Mesa de la Asamblea)", ha sostenido.

El candidato socialista ha indicado que tienen "tendencia natural" a favorecer que haya una representación a la altura del resultado electoral y que en la Mesa de la Asamblea dentro "de los reglamentos legítimos haya una opción de progreso, de reforma y de transformación".

En cuanto a si se presentará como candidato a ser investido, Gabilondo ha mostrado su intención porque es el que más votos tuvo y tiene que asumir "esa responsabilidad" pero ha matizado que la candidatura se expresa ante el presidente o presidenta de la Asamblea y es él es el que elige.

A cerca de si cree que hay avances entre los acuerdos del bloque de la derecha al haberse reunido ayer por la tarde Ciudadanos y Vox, ha asegurado que no tiene conocimiento de los acuerdos que adoptarían y si es que hubo alguna negociación. Pero cree que "otra cosa es lo que van a contar mañana cuando se vota al presidente de la Asamblea y los miembros de la Mesa".





UN GOBIERNO DE VOX, PP Y CS "NO ES BUENO PARA MADRID"

Sobre si piensa que Ciudadanos ya no es un partido de centro, Gabilondo ha señalado que esa pregunta significa el "conflicto en el que está no solo Ciudadanos sino también los votantes del partido" ya que muchos le han votado "por regeneración y por modernización", pero ahora "su teoría se tambalea" si hace un pacto explícito con Vox y con PP que lleva 24 años gobernando.

"Si Ciudadanos hace eso hará dos cosas, por un lado apoyar al PP para que siga en el gobierno, digan lo que diga y en segundo lugar que es introducir en las instituciones con una voz influyente y decisiva en la gestión y en el gobierno a un partido como Vox. Un gobierno de Vox, PP y Ciudadanos me parece a mí que no es bueno para Madrid", ha lanzado.

Por último, sobre qué le parece la propuesta de Ciudadanos como candidato a presidir la Cámara regional, el diputado electo Juan Trinidad, Gabilondo ha asegurado que le conoce cómo trabaja y que le parece buen candidato pero "otra cosa" es que piense que el suyo, en este caso Pilar Llop, es "mejor".